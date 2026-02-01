0202歷史今天 印尼金光集團創辦人黃奕聰辭世安葬

歷史的今天，2019年2月2日，印尼金光集團創辦人 黃奕聰舉行安葬儀式。慈濟全球志工總督導黃思賢，偕同印尼慈濟志工前往致意，並代表證嚴上人，感恩黃老居士長年行善，回饋社會。

從黑色五月的大愛發放、紅溪河整治，到大愛村、義診與教育關懷，黃奕聰以企業影響力，實踐「以愛化解仇恨」的信念，也成為慈濟在印尼深耕的重要助力。

一念善心，化為長遠行動；這份無私的付出，至今仍在印尼社會持續發光。

2019年2月2日，印尼金光集團創辦人黃奕聰與世長辭，舉行安葬儀式，慈濟全球志工總督導黃思賢，代表上人感恩黃老居士的貢獻。

「乍聞消息 證嚴十分悲慟不捨。」

證嚴上人開示(2019.1.29)：「現在再回想黃老居士，真的是為印尼的貢獻很大，在我的心目中，也是我很尊敬的長者，他也是愛護著我，我提出的每一件事，他都認為要做、可做，還要真實做。」

實業家黃奕聰1921年在福建出生，9歲時跟著母親來到印尼，15歲離開學校，靠做小販生意白手起家，創辦了印尼最大的企業金光集團。

聲音 印尼金光集團創辦人 黃奕聰(2003)：「我們所吃的穿的住的，我們都受大眾他們賜給我們的，他們幫給我們的 所以我們虧欠，所以我們(做)什麼來回報呢，所以我做慈善，有人要幫忙的 這個要做，錢 我不多講。」

身為印尼十大富豪之一，行善從不落人後，1997年亞洲金融風暴重創企業，就在人生最低潮時，在秘書也是慈濟人賈文玉的建議下，1998年來台與上人首次會面，對克勤克儉的靜思家風，留下深刻印象。

印尼金光集團創辦人 黃奕聰(2002)：「吃完了剩下幾粒的飯粒，用水倒下再喝下去，一粒米都不丟掉，就看著一個很特別，他本身是靠手工種菜，跟弟子們做的手工，收入來生活 (結)餘下的再捐下去，所以大眾捐100，他付出101，這一點是很難做到，世界上我還沒有看到第二個，做到這裡樣，所以當初感覺很驚奇，證嚴上人一個小小的個子，一個孤尼怎麼能發揮這麼大。」

同行的小兒子黃榮年，也在當下皈依上人。

慈濟印尼分會副執行長 黃榮年(2002)：「他(上人)替我取的名字是，濟璿，還沒磨亮的玉，磨亮的老玉。」

會面後，印尼隨即發生黑色五月排華暴動，上人的睿智，又一次讓黃老先生驚奇。

證嚴上人開示(2009.5.5)：「取印尼的資源，你聘用他們的勞工，竟然他們當地人都這麼窮，你們華人這麼有錢，那麼有錢，因為你們沒有疼惜他們，所以物極必反，唯一的辦法，救心就是愛，你們要用愛去幫助他們。」

認同以愛化解仇恨，即使華僑們紛紛出走，他則是讓兒子帶著員工，與慈濟志工一起展開5萬多份大米發放。

慈濟印尼分會副執行長 黃榮年(2007)：「後來計畫就是這組幾個，警察有機關槍的哦，如果在發放當中有的人要搶東西，人要緊人先走 東西就先放下來。」

慈濟志工 賈文玉(2007)：「我們去發放的時候，也就是抱著會不會發生什麼事情，也一直聽電台，那邊發生火災了，哦那邊有暴動是這樣，心裡又在想，好像我們是在做善事，冥冥中菩薩會保佑。」

2002年雅加達大雨，引發紅溪河水患，已經80多歲的黃奕聰帶頭清掃，號召企業家投入救災，讓上人萬分敬佩。

聲音 證嚴上人開示(2019.1.29)：「請你要投入，第一個要清理紅溪河，老居士你要親自帶哦，果然他也接受。」

印尼金光集團創辦人 黃奕聰(2002)：「雖然老了但是心，我認為不老，精神也不老，只要我能夠做到的我就去做，人家做十個，我做五個、二個也是做，只要我盡了力，盡了心。」

慈濟救災五管齊下，舉辦發放和義診，且為紅溪河河畔貧困家庭，建設千戶大愛村，讓黃老先生對上人，不只是敬佩更是敬重。

印尼金光集團創辦人 黃奕聰(2002)：「證嚴上人一句話，今天有這個場面，這樣一千棟大愛屋，在雅加達來捐贈給這些貧窮的民眾，這是破紀錄。第一次，希望以後能再接續下去，這個是功德無量。」

患難中見真情，黃奕聰雖為基督教徒，遇見佛教覺者上人 也能有共鳴，尤其以身作則 引領企業回饋鄉里，也帶動了實業家郭再源共善同行，成為慈濟在印尼有力的支柱之一，只要有需要，他們都回答「沒問題」。

慈濟全球志工總督導 黃思賢(2003)：「其實問題很大，而且問題很多 怎麼會沒問題呢，不過呢 總是阿源師兄、榮年師兄，很多師兄師姊，素美師姊，反正先答應了，做就對了。」

2003年印尼中爪哇旱災，要發放來自台灣的五萬噸大米，這是慈濟首次舉辦大規模的發放，金光集團動員一萬多人次，以企業模式協助調度 效率加倍，員工也在做中有所體悟。

印尼金光集團員工 陳勇志(2003)：「我們希望台灣送來這些大米，可以真的送到居民手中，我們不想要大米落到有錢人手中，我們想要真的很貧困，碰到困難的人，接受台灣的援助，我覺得我很幸運可以在金光集團工作。」

2004年金光集團更進一步，在組織內設置互愛協力組隊，由此開始，急難救助時，他們總是能跑在最前面。

聲音 慈濟印尼分會執行秘書 陳豐靈(2007)：「這是急難救助隊手冊，像是如果發生急難時，我們應該如何反應，我們盡可能透過一些程序，把這一切都標準化，如果發生災難，慈濟要做些什麼，好讓容易掌握整個情況，還有救助的目的重點等等。」

(2024年)組隊成立20周年時，組員已有近百人，立願要以科技傳法，號召會員三百萬人。

慈濟印尼分會執行秘書 陳豐靈(2024)：「期待未來的20年，甚至100年，金光集團(員工)就如今天活動主題，能繼續發揮螢火蟲的精神，去點亮更多黑暗的角落。」

