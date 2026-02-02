0203歷史今天 慈濟第一位大體老師林蕙敏

1995年2月3日，住在彰化的林蕙敏女士，因癌症往生，成為慈濟第一位大體老師，將身體捐贈給慈濟醫學院，投入醫學教育。在當年大體資源極度匱乏的環境下，她的大捨大愛，翻轉醫學教學，也打破社會對身後事的傳統觀念。慈濟以「無語良師」之名，讓醫學生在學習專業之前，先學會尊重生命。這一份無聲的付出，不只寫下台灣醫學教育的新頁，也讓愛，持續在世代之間傳承。

1995年2月3日，住在彰化的林蕙敏女士往生，將大體捐贈給慈濟醫學院，做教學用途。

林蕙敏的女兒 陳薏如(2007)：「她主動打電話給李明亮院長，然後告訴李明亮院長說，她這樣子的一個心願，那也是因為這樣子的一個因，所以說李明亮院長才趕快去設計表格，去詢問一些有關法律上的問題。」

時任慈濟大學名譽校長 李明亮(2010)：「這麼了不起，她已經可以說是人生走到後來，她還說我可以做什麼，談到後來，她就覺得說，好，我簽，我(捐)給你。」

當時慈濟醫學院剛成立第二年，全台各大學供教學用的大體，僅有80具，老師們正在為大三的解剖課程，該如何進行，很苦惱。

慈濟大學模擬醫學中心主任 曾國藩(2021)：「那個年代用的是無主的遺體，他可能路倒，他往生的狀況不是很好，所以那個身體有的有點扭曲，過去在台灣，壞的情形之下，有些時候有的學校，大概100多個學生，只有1個教學遺體。」

在器官捐贈還不被認同的年代，林蕙敏的大捨大愛，打破華人死後入土為安，根深蒂固的傳統觀念，上人更進一步提出「化無用為大用」，敬稱這群捨身菩薩為無語良師。

大體老師捐贈者 李鶴振(1997)：「當有一天他們真的，能夠在我身上動刀子的時候，也是我心願圓滿的時候。」

證嚴上人開示(2008.9.10)：「還記得嗎，李鶴振居士，他面對我們的醫學生說，你可以從我的身體上錯畫了千刀百刀，就不可以對病人錯畫一刀，這已經成為我們慈濟解剖學的名言了啦。」

慈濟大學醫學生 蔡世鴻(2025)：「第一刀下去是有點猶豫，但他讓我們的第一刀不是在病人身上，而是在大體老師的身上，就不會讓我們在病人身上不夠果決，不夠肯定我們接下來，該做什麼動作這樣。」

慈濟醫學院「大體解剖教學實習室」在1996年9月17日啟用，在第一年就已經有407位，簽下捐贈同意書，22位實際完成捐贈，大體老師與進行解剖學習的學生比例，更達到1比4的理想水準，這是台灣醫學教育史上的新頁。

家屬 葉芳汝(2021)：「我媽那時候其實已經在彌留狀態，我叫她，她都沒有反應，但是就是有個師伯來關懷她，然後師伯就跟媽媽說，一切都已經圓滿了，我們這一次的程序下來，妳也一定可以當無語良師，那時候我媽媽眼睛就睜很大，然後點點頭，所以我那時候非常地驚訝，就因為這件事在媽媽心中，是這麼地堅定，一定要當無語良師。」

相對於以往疏離大體，在這裡更強調和捐贈者家屬的互動，每年解剖實習前，學生登門拜訪家屬，不只認得大體老師，甚至連他們家人的名字都叫得出來。

慈濟大學醫學生 李慈涵(2014)：「老師生前我還沒能認識他，可是現在有這個因緣，然後可以做他的學生，然後真的很有福報，認識一個這麼好的老師。」

時任慈濟大學名譽校長 李明亮(2011)：「其實學解剖，誰都可以學，誰都可以教，可是這個部分也就是說，讓學生體認到生跟死之間，其實是一個連續性，讓他知道生命要尊重的，這個就是書本上沒有的教育。」

2003年9月啟用全台第一個「模擬實境手術實驗室」，不僅是模擬開刀房設備，大體以急速冷凍零下30℃的技術處理，除了沒有心跳脈動，其它組織都十分接近人體正常狀態。

時任慈濟大學醫學系解剖學科主任 王曰然(2003)：「冷凍防腐處理的大體老師，我們把他回到室溫來之後，他的柔軟度、彈性，還有血管神經的顏色都在，這樣子比較能夠逼近，與我們真正手術的時候，醫生見到的狀況。」

慈濟大學醫學生 林思宏(2003)：「我們能夠有實際操作的機會，不管是在體內的縫合，或者是對於解剖位置的認識，老師也能夠有比較充裕的時間，能夠跟我們講解各個相關的位置。」

「揭碑。」

2008年模擬醫學中心舉辦揭牌儀式，更是引領台灣醫學教育，走在世界的最前端。

證嚴上人與美國慈濟人醫會醫師 陳福民(2008)：「滿意嗎，你們很有福對不對，你們真是有福啊，我在美國30多年還沒看過這麼好的儀器，所以要惜福哦，好好體驗上人的苦心，我說你們比我們，40年前當學生好了幾百倍，所以你們要好好學習。」

「恭迎家屬。」

結合全人教育，這堂解剖課程，不同以往，尤其完整地啟用、送靈、火化、入龕、追思等典禮架構，莊嚴氛圍，提升遺體捐贈和醫學解剖的人文層次，各大醫學院所，也相繼學習仿效。

慈濟醫學院模擬醫學中心主任 曾國藩(2011)：「慈濟帶動了台灣的遺體捐贈，這個是毫無疑問，透過一些時間誘導其他的學校，主動就改變了所有學校相關的做法。」

輔仁大學創立醫學系之初，便希望以天主教的禮儀，融合本地文化，建立追思儀式，在這裡找到方向。

輔仁大學醫學系老師 蔡怡汶(2011)：「我覺得慈濟做得很棒，我們想覺得說這個精神，或許我們可以引用到天主教輔仁大學這邊。」

2012年，馬來亞大學醫學院，更是跨國來學習，引進無語良師計畫，在隔年啟用模擬手術室，年年舉辦大體模擬手術工作坊。

馬大醫學系無語良師行政主任 謝添榮(2017)：「第一年、第二年就開始這樣辦，再加上學長參與過後都會告知學弟妹，有機你可以去參與，所以慢慢地第一次邀請學生，第二次邀請學生，第三次，接下來就不用邀請，就是學生自動會找上門來。」

馬大醫學系無語良師行政中心總監 蘇毅(2017)：「我們以前什麼東西就是授課、報告，怎麼樣，怎麼樣子去做，這個不用講不用做，你去體會。」

30多年來，已有4萬多人，預約成為無語良師，已捐贈人數超過千人，年紀最小14歲，最長者105歲。

簽署捐贈大體同意者 張四平(2006)：「來這裡之後盡量都用掉，不要浪費，我也不會再拿回去了。」

「問訊。」

他們的離去不是結束，用身體，寫下最後一課，讓愛，從此不再有終點。

