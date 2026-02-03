0204歷史今天 復興航空空難

2015年2月4日，復興航空GE235號班機，從臺北飛往金門途中墜毀基隆河，造成重大傷亡。事故發生後，慈濟志工第一時間進駐失事現場、醫院與殯儀館，輪班守候，提供熱食、熱飲與陪伴。在寒流中，一碗薑湯、一件毛毯，成為救難人員與家屬最溫暖的依靠。這場空難，留下無數傷痛，也讓人看見，在最黑暗的時刻，愛與關懷，從未缺席。

2015年2月4日，復興航空GE235號航班，由台北飛往金門，途中失去動力，擦撞環東大道高架橋，墜毀在基隆河南港河段，此次空難為台灣航空史上，首次飛機墜毀於河川的事故。

廣告 廣告

搶救工作必須與時間賽跑，大型機具進入河堤旁，警義消搜救人員以及軍方，潛入水中，逐一搜尋，南港、汐止、內湖慈濟志工，也在第一時間進駐現場，在河堤兩岸設置服務中心，薑湯、熱食，從白天供應到深夜。

「需不需要薑茶，包子要嗎，熱呼呼的。」

「肚子餓先吃，熱的。」

「大哥有熱飯糰，來 (感恩)。」

除了失事現場、醫院、殯儀館，志工輪班24小時，助念關懷。

慈濟志工 車書嫚(2015)：「從早上的六點，一直到晚上八點，剛好我們有八個聯區下去安排，一個聯區我們就是，兩個小時來輪班。」

這場空難，造成機上58人，有15人生還，43人死亡，其中28位罹難者是來自中國大陸，廈門志工全力協助家屬來台，然而適逢年節返鄉，班班客滿。

廈門慈濟志工(2015)：「請問有沒有善心人士，能夠讓給我們兩個位置，可以嗎。」

慈濟志工 與 台商 何泓毅(2015)：「我只有一個位置，真的，一個也很好，讓兒子先去，他媽媽往生了。」

台商 何泓毅(2015)：「如果是一樣的時間可以回去的話，就先讓這些罹難家屬先回去，我沒有這麼緊急的事情。」

這分關懷，兩岸三地，接力不斷。

慈濟志工與家屬(2015)：「你是他弟弟，沒關係，我們志工會在那邊陪伴著你，有需要什麼，我們就協助。」

慈濟志工 謝霜玉(2015)：「不管他搬到哪裡，他(志工)就會跟著，他需要到二殯，我們就會陪伴到二殯，他要到災難現場，我們就陪著他在那邊，真的其實沒有需要很多語言，就是在旁邊，很冷的時候，我們就給他一杯薑茶，或者披上一個披肩，就是陪在旁邊，讓他們覺得，有一些依靠的感覺。」

及時給予溫暖，是慈濟婆婆媽媽們，急著，且一定要做到的事。

慈濟志工 許玉枝(2015)：「我也是十點多來園區的時候，才知道(墜機事件)，人家打電話給我才知道的，那我們就馬上動員，我們先送毛毯過去，那我們現在趕快回來用香積飯，來煮熱羹這樣，供應他們。」

慈濟志工 王玉祝(2015)：「我用麻油，加麻油，這樣煮，把何首烏煮了兩三個小時，那這個高湯釋放出來再加一些料，希望這鍋湯能夠暖暖他們的身子，暖暖他們的胃。」

尤其在現場，搜救工作是日以繼夜，卻正逢寒流來襲，抗寒、保暖，為第一要務。

志工與救難人員(2015)：「我們上面有暖暖包可以拿(謝謝)，辛苦了。」

慈濟志工與救難人員(2015)：「這樣比較不會畏冷，不然想到還要下(水)去，這麼冷，(等一下還要下去)，對，(要再下去一次)，要再下去」

慈濟救災的用品，環保毛毯、汽化爐，都派上用場。

慈濟志工 羅美珠(2015)：「風災去獨魯萬，我們基金會就送了一部這個火箭爐去，要讓我們燒開水然後煮香積飯，我突然間想到，是不是趕快送火箭爐來。」

剛改良完成的第二代行動廚房，也首次出動，發揮功能。

慈濟志工 蔡美玉(2015)：「現在這一鍋就是要準備，煮熱湯，煮關東煮熱湯，這一鍋是要準備開水，要泡香積飯，非常非常地理想，你看(行動廚房)五臟俱全。」

紅十字會潛水員 黃敬仰(2015)：「看到你們慈濟的這些師兄師姊，然後我們上來以後，就開始端熱茶，然後送便當，送飯糰，讓我們真的覺得很窩心，真的，謝謝。」

慈濟志工 何陳美盈(2015)：「我們唯一能夠做到的，就是膚慰這一些來救難的人員，我們沒有什麼可以做，唯有就是真與誠，真的是愛他們，而且真的很感恩他們。」

復興航空員工(2015)：「還好有你們幫忙，要不然，真的我們也不知道，你們無形的力量支撐我們，(謝謝)，感恩，感恩。」

做為搜救人員最堅固的後盾，慈濟這次共動員志工11,515人次，供應熱食27,794份，熱飲9,154份，禦寒物資12,873件，每天早中晚，誠心祈禱祝福，更是現場最攝心的時刻。

慈濟志工 何陳美盈(2015)：「請師姊說我們來邀約他們一起來祈禱，祈禱說，要請他趕快上來，這樣子，佛菩薩保佑這樣子，結果真的哦，不可思議，我不知道剛好，還是碰巧，就是當天的2點多，就找到了。」

2月12日，尋獲最後一具遺體，搜救任務告一段落，慈濟服務中心也一同圓滿，然而多年後，北區慈濟人談及此次空難，無不歷歷在目，當時的情，也依舊在。

更多 大愛新聞 報導：

辦年貨不能亂買 營養師專業指導

大林慈院感恩餐會 合心共識守護生命

