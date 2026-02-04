0205歷史今天 慈濟援助越南難民

今天的歷史回顧，帶您回到1979年2月5日。越南戰後，大批人民成為海上難民，歷經漂流來到澎湖。慈濟功德會匯款援助，成為慈濟第一次的難民關懷行動。從一筆善款開始，慈濟的人道援助，走向世界各地的戰亂與難民現場。無論國界、宗教、種族，只要有苦難，就有陪伴。這份慈悲，從越南海上難民開始，延續至今，成為跨越世代的人道之路。

「這批越南難胞一共26戶84位，由船長黃瑾瑜率領。」

1979年2月5日，慈濟月刊，刊登徵信訊息，匯款5萬1千元，幫助34位生活困苦的越南難民，每人1500元，這相當於公務人員半個月薪水，這是慈濟首次援助難民。

「坐了一艘20噸的漁船，歷經了無數的風險創傷。」

這群越南難民，是因1975年政治因素，乘船逃離祖國，漂洋過海，找尋自由的希望。

「經過56天的漂流，才到達澎湖縣。」

這波難民潮持續到1990年，有超過300萬人成為海上難民，但僅有一半能活著登岸，當時在澎湖就有設置中南半島難民接待中心，1979年青年戰報記者，實地走訪，以南海血淚為題，圖文並茂，連續刊載難民的故事，引起台灣民眾的關注和同情。

生前大力護持慈濟的實業家李宗吉，經營船務貨運起家，這一波海上人道危機，他也伸出援手。

證嚴上人開示(2000.1.30)：「有很多的難民逃不出來，他就臨時把這些糖、米，就卸貨，把它卸下來，他的船員就冒著這個危險，到越南去載那些難民。」

就是這分悲心和願力，讓慈濟的人道援助，從台灣走向世界，1993年開始，與MDM法國世界醫師聯盟合作，在衣索比亞、盧安達、科索沃等人禍戰亂之地，設置醫療所。

法國世界醫師聯盟醫師 安吉(1999)：「看看這些孩子們，我覺得讓他們能活下來非常重要，所以我想幫助這些人，我想幫助這些孩子，他們說，去科索沃吧。」

1996年，也與英國倫敦大學及雷諾徹希亞基金會合作，推動三年計畫，改善亞塞拜然難民營居住環境。

新聞播報聲音(1996)：「這個難民營收容了1萬2千多名的難民，營內的25個水龍頭，每天的供水時間只有3個半鐘頭，而他們所居住的是簡陋的帳棚，地上舖著布巾。」

2012年，敘利亞內戰爆發，數百萬難民，湧入鄰國約旦和土耳其，當地慈濟人，就近展開物資發放，提供醫療服務，甚至克服法律難關，領養了一名小男嬰，他的媽媽在逃難時，緊急剖腹生下他之後，就不幸往生，刻意取名為小王子，希望他能在愛的滋養下，消弭仇恨的蔓延。

約旦慈濟志工 慈力(2017)：「我那時不斷跟我女兒說，看著我，我是妳的媽媽，我用我的人生經驗告訴妳，不要管那些法律，只要知道他也是人，而且僅僅只是一個嬰兒。」

2015年也在土耳其成立滿納海國際學校，找回在工廠打工的敘利亞孩童，讓他們能繼續讀書，目前已有學生4千多人，13歲因戰火失去家人和雙腿的娜吉娃，如今是位開朗的大學生。

土耳其滿納海國際學校畢業生 娜吉娃(2025)：「現在我考上大學，主修英文學系，希望5年後，我能順利畢業，到時候希望能夠回報滿納海，未來若有機會，我希望能在滿納海(學校)為學生盡一分心力。」

2016年，通往歐洲內陸的重要幹道，巴爾幹半島國家強制執行邊界管制，天寒地凍，10多萬難民，受困在塞爾維亞，無法前行，歐洲10國慈濟人聯合，展開跨國境的人道救援。

「這件夾克如何 (OK) 很棒。」

德國慈濟志工 蔡婉珍(2016)：「他衣服是溼的，他還穿在身上，他說他很需要衣服跟長褲這樣子，看了很不忍心也很不捨，真的好想幫喔，想要來幫他，看能不能找件衣服給他穿或是長褲。」

同樣是陪伴漂流的過客，在東南亞，慈濟在泰國曼谷定期舉辦義診，而且找來9種不同語言的志工，協助翻譯。

泰國翻譯志工 佳福(2015)：「我很感謝慈濟志工和醫護人員，大家都很貼心、很和善，對曼谷所有的難民，提供了很棒的醫療援助，我很開心能為他們服務。」

巴基斯坦難民 埃里克(2017)：「VVIP級的服務，尤其有巴基斯坦的翻譯志工，讓我能夠用自己的語言，跟他人溝通。」

在馬來西亞，除了醫療，也設立教育中心，保障難民孩童，能完成基本教育，這是他們人生的第一場畢業典禮，來得遲，卻不晚。

難民畢業生 祖維蒂雅(2016)：「現在感覺在作夢一樣，沒有想過會穿畢業服，在人生中達到這樣的成就。」

聯合國難民署代表 美美(2016)：「我謹代表聯合國難民署，向諸位道感謝，如果沒有各位扮演好自身的角色，就沒有今天的教育，即便聯合國難民署想要照護難民，也無法做到。」

也因此，當順利遷居到他鄉異國時，起步維艱，依舊有慈濟志工在旁陪伴，澳洲慈濟志工，就與來自剛果的這一家人，一同迎接新生命的到來。

澳洲慈濟志工 黃耀南(2004)：「我們用紅蛋慶生，什麼東西都是紅色的，紅色就代表吉利。」

一時的受難，不會是一生的苦難，這股慈悲的力量，更能化解怨恨，轉為愛的動力，2022年俄烏戰爭爆發，在波蘭，這群烏克蘭籍志工，是發放時最重要的助力。

烏克蘭志工 安娜(2022)：「我在這裡協助翻譯，所以反而不習慣說自己的母語，當我們接受到了愛與關懷，就能把溫暖分享給別人。」

烏克蘭志工 阿娜(2022)：「我希望我們都能回家，把這種感激和愛的感覺，帶回烏克蘭，讓我們在家鄉，繼續這項偉大的工作，畢竟我們都是一家人。」

2025年以哈戰爭，加薩走廊面臨嚴重饑荒，土耳其慈濟與台北清真寺合作共善，定期提供熱食，敘利亞難民孩童也出了一分力。

土耳其滿納海國際學校學生 Sema alkanavi(2025)：「我覺得很開心，因為可以幫助巴勒斯坦人，他們可以好好地活下去，和朋友一起玩。」

