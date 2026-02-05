0206地震10週年 台南打造「大震不倒、中震可修、小震不壞」城市

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0206地震」即將滿10週年，台南市長黃偉哲今(5)日指出，0206震災帶來的不只是傷痛，更促使城市加快轉型與進化，從制度面強化建築安全、從政策面推動都市更新，也從社區端厚植防災量能。面對台南7條活動斷層及1條中洲構造，目標是「大震不倒、中震可修、小震不壞」，透過耐震補強與社區組織雙軌並進，讓防災成為日常，打造更安全、宜居、堅韌的台南。

市府自災後積極推動耐震補強與危老重建，列管公有建築985棟已完成補強，私有建物則透過危老條例提供容積獎勵、稅捐減免及重建補助，並輔導耐震評估與補強。同時建立「災害後危險建築物緊急評估機制」，費用由市府全額支應。

去年0121楠西地震期間，市府借鏡0206經驗，迅速整合建築師、土木與結構技師公會分工評估，簡化補助流程並改採匯款撥付，加速修繕。楠西地震後3個月內完成1995件建物評估；受理4149件通報，紅單500件、黃單1564件，其中已完成修繕並解列1089件，若將免貼單案件2085件一併納入共3174件，整體處理進度約75%，相關作業進度仍在掌控範圍內。

在災前防災方面，市府加速土壤液化調查與資訊揭露，已公開中級土壤液化潛勢圖資，提供門牌查詢及高中低潛勢判讀，溪北地區調查也持續進行，完成後將由中央統一公布，協助市民掌握居住風險。

都市更新與危老重建方面，截至目前危老重建受理531件、核定480件；自主更新亦協助國賓大樓、金鑽大樓等社區爭取補助，強化結構安全。市府配合中央推動弱層補強方案，公寓最高補助85%、上限450萬元，透天住宅最高50萬元；並設置危老與都更「雙輔導團」，提供住戶整合、補助申請到更新計畫一條龍服務，加速改善老舊建築安全。未來都市更新將納入防災思維，針對斷層帶周邊及高風險社區研議優先重建策略。

黃偉哲強調，防災不只是硬體建設，市民防災意識及社會防災量能也很重要，目前已設置422處避難收容所(可容約27萬人)、簽訂113家緊急安置協定、培訓超過7200名防災士，成立13處韌性社區，並持續辦理國家防災日演練。

