0206地震10週年 4歲失依兒童已上國中 黃偉哲：讓災後關懷延伸為日常支持

0206地震迄今將屆10週年，南市社會局積極落實市長黃偉哲「照顧弱勢優先」的施政理念，秉持「以家庭為中心」的服務精神，長期陪伴受災家戶走過復原歷程、穩定生活。黃偉哲表示，地震帶來的衝擊不只發生在災害當下，更深刻影響許多家庭往後的人生歷程，市府的責任不只是在第一時間伸出援手，更要在後續歲月中持續接住需要協助的市民，讓關懷成為日常，而非停留在災後短暫的關注。

社會局說明，地震發生後，因災情範圍分散、影響人數眾多，即刻啟動跨單位應變機制，調派社工人力進駐各行政區、醫療院所及相關服務據點，協助傷者就醫、安置及家屬關懷，並於災害應變期間持續盤點需求、即時調整服務策略。災後並迅速整合殯葬與醫療通報資料，逐一聯繫關懷受災家庭，歸戶統計服務300戶、532人，全面落實「一戶一社工」服務模式，依個人及家庭在不同復原階段的需要，提供生活扶助、心理支持、就學協助及就業資源連結等服務，讓災後支持得以延續，協助家戶逐步回到生活常軌。

社會局長郭乃文指出，社會局長期陪伴了多名受災孩子走過成長的重要階段，小宇（化名）在地震發生時年僅4歲，因地震失去重要的家人成為失依兒童，後來由祖父母行使監護權。

社會局除了持續提供關懷，也協助整合各項福利資源，並透過信託機制妥善管理其補助與資產，確保孩子的生活照顧與教育支持能長期、穩定銜接。隨著時間推移，小宇逐步成長，如今已進入國中階段，就學與生活狀況穩定。

社會局也隨著孩子從幼年邁向青春期，調整服務重點與關懷方式，依不同階段提供適切支持。郭乃文表示，陪伴不只存在於災後，而是一路與孩子同行，直到他能穩定面對未來生活，這也是社會局持續努力的方向。

社會局表示，0206地震的經驗，讓市府更加體認災後關懷必須回到制度與日常服務之中，透過專業分工與跨體系合作，才能真正支持家庭面對長期復原挑戰。未來，市府將持續強化社會安全網與防災韌性，深化對弱勢族群及高風險家庭的支持，讓關懷不僅在災害發生時出現，更能在歲月中陪伴市民走過每一段不容易的時刻。

