0206大震十週年維冠大樓倒塌 洪家益失去雙腿從"心"站起

南部中心／劉安晉、蘇晟維 台南報導

10年前2月6日，凌晨3點57分一場地震，造成台南永康區的維冠大樓應聲倒塌，上百個人睡夢中逃生不及受困，115人因此失去生命，其中一名住戶洪家益，才剛結婚生小孩，原本該是人生的新階段，卻因為這場地震，面臨截肢的命運，歷經十年，他才終於走出來，跟大家分享他與生命奮鬥的故事。

0206大震十週年／維冠大樓倒塌 洪家益失去雙腿從「心」站起

洪家益現身說法，分享從維冠大樓獲救十年來的心路歷程。（圖／民視新聞）

維冠大樓倖存者洪家益：「0206大地震，老天爺他給我開了一個玩笑。」

2016年2月6日，維冠大樓因地震倒塌釀115人死亡。（圖／翻攝畫面）

回想起10年前，0206大地震的那個晚上，洪家益擦去眼角的淚水，講述起地震當下的遭遇，洪家益說，「我的腳瞬間被壓的時候，我沒有感到巨大的疼痛，我只是感受到我那時候很冷，然後我的腳我摸我的腳都是冰的。」雙腳被壓到失去知覺，一牆之隔，還聽得到的老婆、小孩的聲音，一開始，洪家益還能冷靜要老婆保留體力，但身體承受的巨大痛苦，一度讓他撐不下去，「我就開始跟我的老婆說，我覺得我沒有辦法了，我撐不下去了妳養好小孩，然後她就跟我鼓勵說，我們三個人一個都不能少。」

2016年2月6日，維冠大樓倒塌，上百名住戶逃生不及受困。（圖／翻攝畫面）

十年前，0206大地震，台南維冠大樓應聲倒塌，奪走115條人命，洪家益的生命也因此轉彎，秀出當年照片，原本只是個普通的工程師，卻因為這場地震面臨截肢命運，經過十年的復健，除了肉體上的折磨，失去雙腳，更曾讓洪家益害怕路人的異樣眼光，洪家益認為，「被截肢的時候，其實是沒辦法接受，然後也是慢慢地覺得說，能繼續活著就是還有希望，一開始就是會滿擔心，別人異樣的眼光，可是到最後其實慢慢去習慣，然後不去看他們眼睛，不主動去想要跟他們眼睛對焦。」

洪家益現身說法，分享從維冠大樓獲救十年來的心路歷程。（圖／民視新聞）





十年過去，維冠大樓的傷痛，依然存在台南人的心中，總統賴清德也不忘當時大家對台南的幫忙，而洪家益用自己的故事，繼續鼓勵著大家，勇改面對，即便雙腿不再，但生命依然走得很長很遠。

原文出處：0206大震十週年／維冠大樓倒塌 洪家益失去雙腿從「心」站起

