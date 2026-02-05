0206歷史今天 花蓮規模6強震

今天的歷史回顧，帶您回到2018年2月6日深夜。花蓮近海發生規模6.0極淺層強震，統帥大飯店、雲門翠堤等建物坍塌，造成多人傷亡。第一時間，花蓮慈濟醫院啟動大量傷患機制，靜思精舍成立防災協調指揮中心，整夜調度物資與人力。從熱食、毛毯到臨時收容與安心家訪，陪受災鄉親走過寒夜與恐懼。

「地震，地震。」

「救護，救護，趕快出動。」

2018年2月6日23點50分，花蓮發生規模6.0極淺層強震，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓等4棟建築物坍塌毀損，17人不幸往生。

「拜託，救救我。」

「他們現在在搜這一個，他們在搜這一層。等一下要仔細聽，敲門，仔細聽，他會有回音。」

路毀樓塌，人人心驚膽顫，包括在第一現場搶救的警消弟兄。

「快過來，在搖了，在搖了。」

大量傷者送往花蓮慈濟醫院。

「整個大廳為輕傷區區域，由輕傷區域的張新醫師做掌控。」

聲音 花蓮慈濟醫院急診部醫師 陳煌濱(2018)：「12點5分的時候，有收到一個照片，那是雲翠大樓倒場的照片，我想說以這樣的建築物跟它裡面的人數來講，那一定會有很多重傷的病患人數，所以我們在當下就決定啟動重大傷患(機制)。」

證嚴上人 與 花蓮慈院院長林欣榮(2018.2.7)：「醫師都有過去了嗎，(有 大概有上百個醫生在這裡)，辛苦，你再關心大家一下，這麼冷，大家要穿得暖和。」

靜思精舍，同樣徹夜燈亮，成立防災協調指揮中心，彙整災情資訊，調度物資。

同時在大寮，師父們拿出所有食材，從深夜到白天，爐火不停，提供災難現場，熱食。

受災災民 魏瑪雅(2018)：「一個熱的饅頭，不是一個普通的饅頭，真的，或者一個人，給你拿一杯茶，這個不單，不一樣，跟平時不一樣。」

「謝謝，他要兩份。」

同時協助縣政府設置臨時收容中心，讓受災的人，不再受難，不單是送來福慧床和毛毯，以及必要的保暖衣物，更不忘暖心的問候。

受災居民 與 靜思精舍法師(2018)：「你手好冰喔，不會啦，不會，你的手好冰，(這樣不好意思 妳本來不會冷)，(碰一下妳 變覺得冷了)，不會啦，我有暖暖包，(妳有暖暖包喔)，這裡晚上會冷嗎，(昨天晚上是住帳棚啦)。」

同一時間，一萬多份口糧以及剛出爐的一千多份麵包，從高雄直送花蓮。

慈濟志工 潘機利：「各地的師兄都到各門市，幫忙把麵包，送到我們的中央工廠，集中保管以後，就送到花蓮。」

還有2百多箱毛毯，是凌晨3點打包，趕搭早上開往花蓮的火車。

慈濟志工 張榮光(2018)：「7點36分的時候，我們載有79箱，8點5分又載了，126箱物資回花蓮。」

慈濟志工 林麗雲(2018)：「有的在地面，有的在月台，幾分鐘之內，像螞蟻雄兵，趕快讓它上火車，因為時間太緊迫，我就上火車上去呼籲說，地震來得太突然，所以我們需要，各位人力來幫忙我們，所以就有很多年輕人，好幾位就下來。」

前線的關懷不間斷，後援的隊伍也陸續到位。

2月11日，來自台北、宜蘭、台南以及花蓮本地，共147位志工與師父們齊聚重災區，啟動安心家訪，分為30條路線，拜訪1,282戶，送出1,068份安心祝福。

「請問有人在家嗎。」

住戶 溫女士(2018)：「地震的時候，我快哭了，就是那個天花板掉下來，或是整個書櫃、衣櫃全部都掉下來。」

住戶 張女士(2018)：「(秀秀 不要怕)第一次感覺到害怕。」

「這裡面有一封信，是我們上人要給你們的，祝福你。」

慈濟志工 謝霜玉(2018)：「看有沒有因為這一次的災，有影響到生活或者是(學校)註冊的部分，我們都可以另外再提報。」

這已是災後的第六天，人心還是惶恐難安，特地舉辦祝福花蓮祈禱音樂會，上千人參加，彼此加油打氣。

證嚴上人開示(2018.2.11)：「真的是，心安運就開，不要把這樣驚嚇的事情，就會陰霾在自己的心裡，我們要打開心胸，我們要勇敢地，其實，都過去了。」

那一年的除夕夜，儘管無法回家過節，但他們不孤單，在靜思精舍，一同團圓圍爐。

受災鄉親 曹世容(2018)：「你們來看我們，你們也來關心我們，我心裡好快樂，(也吃得滿意) 吃得滿意，好，辦得很好。」

梁書瑋是第一個被救出來的受困者，珍惜眼前的幸福。

統帥飯店員工 梁書瑋(2018)：「比我公司吃尾牙還多人，因為我公司尾牙才100個人，這邊有2000吧。」

走過傷痛，生命會更加強韌，在此之後，花蓮縣衛生局成立災難醫療隊DMAT，這是台灣第二支隸屬公部門的醫療團隊。

花蓮縣衛生局長 朱家祥(2025)：「花蓮是以衛生局主導，把全縣內的所有的，急救責任醫院整合在一起，在最近這幾年，把衛生所加進來，任何地方發生災難的時候，衛生所可以成為快速的先遣部隊。」

慈濟也提升防災設備，2024年0403花蓮強震，收容中心首次設置福慧隔屏，讓受災的人，能更加安心。

