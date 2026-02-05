0206震災十年 台南災後關懷走入日常服務體系

0206地震將滿十週年，台南市政府社會局回顧多年來的災後陪伴歷程，強調復原工作不只發生在災後第一時間，而是持續融入社會支持系統，讓關懷從短期救助轉為長期、穩定的日常支持。

台南市社會局指出，地震當年因災情分布廣、受影響家庭眾多，市府迅速啟動跨局處應變機制，調派社工進駐各行政區、醫療院所及服務據點，協助傷者就醫、臨時安置與家屬關懷。在緊急應變階段同步盤點需求、滾動調整服務方向，並整合醫療與殯葬通報資料，主動聯繫受災家戶，建立完整服務名冊。

災後長期陪伴方面，社會局累計服務三百戶、五百三十二人，推動「一戶一社工」制度，依家庭不同復原階段提供生活扶助、心理支持、就學協助及就業資源連結等服務，讓支持不中斷，協助家庭逐步回到生活軌道。

台南市社會局局長郭乃文表示，在眾多服務案例中，小宇（化名）的成長歷程格外令人動容。地震發生時年僅四歲的他失去重要家人，成為失依兒童，由祖父母接手監護。社會局除持續關懷外，也協助整合各項福利資源，並透過信託機制管理補助與資產，確保生活與教育需求獲得長期保障。如今小宇已升上國中，生活與就學狀況穩定，社工也隨著其成長階段調整陪伴方式，持續提供適切支持。

圖說 ：社工員陪伴孩子成長（示意圖）

社會局表示，0206震災的經驗讓市府更加理解，災後重建不僅是硬體復原，更是家庭與個人生活的長期修復工程。透過制度化的社會安全網與跨體系合作，才能真正陪伴家庭面對復原路上的各種挑戰。未來，市府將持續強化社會安全網與防災韌性，深化對弱勢族群及高風險家庭的支持，讓災後關懷不只存在於紀念時刻，而是融入日常服務，長久陪伴市民走過人生不同階段。

