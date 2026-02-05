0206震災10周年 失依童迎新生

0206地震屆滿10周年，當年造成13名兒童成為失依兒童。（資料照片／郭良傑台南傳真）

0206地震今（6）日屆滿10周年，台南市社會局以「一戶一社工」服務模式陪伴當年失親的13名失依兒童，從幼年邁向青春期，依不同階段提供適切支持，協助他們走出震災陰影。台南市政府強調，已擬訂災害防救計畫對策，目標是「大震不倒、中震可修、小震不壞」，透過耐震補強與社區組織雙軌並進，全面提升城市抗災能力。

10年前0206地震造成永康區維冠大樓倒塌、115人死亡，造成13位未成年的孩子失去父母，其中7人父母雙亡、6人則是單親。震災周年時，時任台南市長賴清德請這13名孩子及依親家人聚餐時，還有孩子在當年除夕夜團圓飯時問祖父母「爸媽會不會一起來吃飯？」令人聞之鼻酸。

社會局歸戶統計服務300戶、532人，10年來陪伴在震災中失親的孩子，其中有多人年滿18歲已結案。小宇（化名）在地震發生時年僅4歲，失去父母，成為失依兒童，今年將畢業升高中，在祖父母照顧及社工輔導下，他的就學與生活狀況穩定。

社會局表示，0206震後各界捐款總額達42億6821萬餘元，民國111年將結餘款15億4562萬9424元轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，運用在去年0121楠西地震、丹娜絲風災救助，截至114年12月31日止剩餘約3億3080萬餘元。

都發局指出，0206震後台南積極推動「都市更新與危老重建並行」，截至目前危老重建已受理531件、核定480件；自主更新機制亦協助國賓大樓、金鑽大樓等社區爭取補助，強化結構安全。此外，設置危老與都更「雙輔導團」，加速改善老舊建築居住安全，針對斷層帶周邊及高風險老舊社區，研議畫定更新地區並提供誘因，引導潛勢區優先重建。