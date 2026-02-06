0207歷史今天 禽流感疫情 慈濟參與祈福活動

今天的歷史回顧，帶您回到2015年2月7日。台灣爆發禽流感疫情，屏東縣結合宗教團體舉辦祈福活動，慈濟以「法譬如水祈福會」，呼籲戒殺護生、茹素防疫。其實早在SARS時期，慈濟就推動全民齋戒，從防疫、環保到健康，走出一條改變生活的行動路線。一念不殺，一餐蔬食，守護的不只是生命，也守住人心的平安。

「請合掌虔誠唱誦。」

2015年2月7日，慈濟與屏東縣政府聯合舉辦「以愛為名．為台灣祈福」活動，在縣立體育館舉辦，共3千多位民眾參加。

時任屏東縣長 潘孟安(2015)：「大家的祝禱，大家的福分分享，讓我們屏東更平安。」

禽流感疫情，由屏東縣開始爆發，蔓延全台，撲殺染疫家禽，超過百萬隻，為此縣府結合宗教團體舉辦5場祈福會，上人更是呼籲戒殺護生，避免病從口入。

證嚴上人開示(2015.2.4)：「一張口，嘴巴無底洞，填了幾十年，填不滿，這種無底洞，到底吞食了多少，每一個人只要你有口欲，一定肚子裡都是墳墓。」

積極提倡全民齋戒，早在2003年就開始，當時SARS病毒，造成和平醫院封院，全台人心惶恐不安，慈濟基金會發起同心共濟弭災疫，五月齋戒運動。

證嚴上人開示(2003.5.15)：「假如大家都有共同的一念心，我們要齋戒，能這樣的話，環境也淨化，也消毒淨空，人心也淨化。」

慈濟人走入社區學校，舉辦愛灑人間茶會，帶動祈福茹素，更進一步設置網站簽名勸素，一天就有上千人響應。

大愛電視編導 魯虎憑(2003)：「希望我們大愛台也好，其他電視台也好，也希望大家都能看到，我們慈濟宣傳的齋戒，能夠一起就一起參加。」

聲音 慈濟志工 葉樹姍(2003)：「高麗菜，這邊是紅椒，色香味俱全，顏色也漂亮。」

從志業到民間，宗教界和企業齊心響應，組成「齋戒三十發好願」行動聯盟，誠心祝禱台灣脫離SARS困境。

台中榮總醫護人員(2003)：「我弟他是台大的醫師，他跟我說慈濟有發起這樣的運動，叫我去問問看，慈濟是不是有這樣的服務，可以藉這個機會，鼓勵大家吃素。」

工人(2003)：「希望他們身體趕快好，(你發願吃幾天素)，我發願現在吃整年了。」

慈濟馬來西亞分會，也在檳城靜思書軒，展開為期一個月免費供應素食。

民眾(2003)：「(你覺得我們菜色怎樣)，很好。」

馬來西亞民眾(2003)：「只要每天打來說，我明天是要5個便當，那麼請你們自己過來拿。」

民眾(2003)：「我們盡量少吃，對我們身體也是有好處。」

自此開始，每年五月免費供齋，2011年有240間素食餐廳一同響應，在慈濟日這一天，不分種族宗教，超過8萬人不吃肉。

檳城瑪麗安山醫院 Geraldine EE修女(2013)：「我覺得吃素很好，對健康有幫助，我希望我一直可以長期吃素。」

走過SARS，推素行動持續向前，健康新時代，新素食儀運動起跑，將吃素的新概念，帶進家庭與學校。

「有吃素的舉手，這裡還有一個。」

台灣小蔬童 呂紘寧(2015)：「我們人本來就要吃素啊，我吃得心安理得，這本來就是沒錯的事情，而且我覺得，為了要一隻雞腿，去殺了一隻小雞，很不人道。」

馬來西亞小蔬童 謝旅悅(2014)：「你愛孩子，你也要愛動物的孩子，(所以要怎樣愛牠們咧)，不要吃牠們。」

也有一群年輕人也發心立願，用行動帶動改變。

「時代青年千萬素。」

2010年適逢世界地球日40年，慈濟環保20年，慈青們發起，時代青年千萬素，減少百萬CO2運動，把蔬食的潮流，往前推進一大步。

中原大學學生 鄢健津(2010)：「為地球環保做貢獻，是每一個人的責任，現在全球升溫，就是有各種災難，我們也是盡自己一分力。」

中山大學慈青社社長 陳璽中(2010)：「少肉多食的部分，就是希望能夠藉由分享，就是吃素能夠為環境保育，增添一分希望。」

蔬果護照也在同一年，全球同步發行，每吃一餐素，就蓋一個章。

「你看你 (什麼事)，你看 (喔 因為沒有吃素，一直吃肉，所以呢)救地球啦。」

馬來西亞家長 鐘德憬(2010)：「他很棒，因為他自己跟自己講，不要吃肉，他做得到，他的想法是很好，我也是要試著自己多吃菜。」

美國民眾 張素雲(2010)：「我覺得蔬果護照會督促我，今天我是不是吃了素，剛看到人家130幾餐，我才30幾餐，我就覺得自己應該要加油，因為人家都這麼多，然後我一個月(吃)這麼少。」

美國慈濟志工 李靜誼(2010)：「請別人做要從自己做起，所以我覺得我們成效最棒的就是，所有志工所有的幹部都動起來，由自己本身開始向外推動。」

齋戒善行卡則是在2012年，農曆七月吉祥月推出，以代表圓滿的數字108做號召，邀約民眾一同齋戒108餐。

慈濟志工 與 民眾(2012)：「共同來救這個地球，讓地球不要暖化，護生就對了。」

民眾 陳秀英(2012)：「聽完那個黃師兄講的那個，吃素愛地球，我今天也要拿個那個齋戒卡回去，響應環保愛地球。

茹素護生，也從家家戶戶走向國際會議，2016年，慈濟首次在聯合國氣候變遷會議上，提出素食能減少碳排放，減緩氣候暖化。

「一個人 一天素，一地球，我要響應111，世界蔬醒日。」

2017年發起簽署111世界蔬醒日，全球超過30萬人上網響應。

時任慈濟宗教處海外處專員 呂宗翰(2017)：「透過在1月11號這天的素食，我們這次目標期待是，召募超過111萬人，也超過111個城市，在全世界各地都在響應這活動。」

在2023年，COP28大會所提供的食物，有一半以上是素食。

德國慈濟志工 楊濟洪(2023)：「我們在所有的氣候峰會上倡議，終於在本屆氣候峰會，峰會的主席說，是的，我們認可這一點，實際上現在有3/4的餐點為蔬食。」

素食不再只是宗教的慈悲情懷，已被認同是重要的環保行動，對健康同樣有幫助。馬來西亞雪隆分會，自2020年11月以來，推出健康挑戰21計畫，鼓勵民眾以全植物性飲食的方式，至今，已有18個國家地區，超過1萬人力行見證，護生也護身。

民眾 龔永智(2023)：「(以前)血糖，可能糖化血色素還有6點多，現在可能在6以下，血壓就比較正常。」

民眾 黃傑茵(2023)：「我的這一個總膽固醇，從5.9下到4.2(mmol/L)，我是沒有吃膽固醇藥的。」

推動素食，利己也利他，當新冠疫情爆發。

世界衛生組織秘書長 譚德塞(2020)：「我們現在為這個疾病命名，叫做COVID-19。」

上人再次大力疾呼，戒殺茹素，才是靈方妙藥，看見更多人願意一起同行。

