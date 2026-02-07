0208歷史今天 花慈首例肝移植

2003年2月8日，花蓮慈濟醫院完成首例肝臟移植手術。受贈者孫先生因肝硬化等到腦死捐贈者古天星的大愛，重獲生機。對泰雅族家庭而言，器官捐贈更是打破傳統的艱難抉擇，但古媽媽用母愛成就更多生命延續。從第一例到制度建立，器官捐贈讓「結束」不只是一個句點，也可能成為另一段生命的起點。

2003年2月8日，花蓮慈濟醫院完成首例肝臟移植手術，受贈者孫先生是一位肝硬化患者，在獲得車禍腦死患者古天星所捐出的肝臟後，立即進行移植。

捐出器官遺愛人間的古天星，是位32歲的泰雅族青年，除了肝臟，還有心臟、腎臟、眼角膜，骨骼等器官全部捐出，能幫助50多人，再續生命。

古天星的母親 鍾阿花(2003)：「我只是這樣默默地講，兒子，你要堅強，我把你救了起來，這個救是，不是他，能夠用的器官，可不可以救人，我就這樣講。」

這是個艱難的決定，在過去，泰雅族人敬畏神靈，相信人死後，大體一旦被破壞，就會成為被詛咒的惡靈，願意打破傳統，把兒子奉獻出來，這是母愛的昇華。

古天星的母親 鍾阿花(2003)：「這個唯一的孩子，做了這個決定後，我希望是，要救的患者，能夠救起來，等於是我的兒子活起來。」

儘管古媽媽失去了兒子，卻也得到更多人的愛和尊敬，慈濟志工更是如同家人般，定期上山，走進部落探望，尤其逢年過節時，這個家，總是人氣最旺，笑聲最多。

古天星的母親 鍾阿花(2005)：「真的好久沒有大衣了，感恩，上人感恩，新年快樂，身體健康，新的一年我們永遠健康。」

古天星所留下的兩名孩子，志工們也一路陪伴到長大。

慈濟志工 林蘇足(2006)：「我想他一定會覺得很安慰，媽媽在4年前的決定，讓他器官捐贈，遺愛人間，愛是環扣，環環相扣，我們沒有辜負他們。」

台灣的器官移植工作，從1967年開始起步，花蓮慈院則是在1995年加入，成立移植小組，通過腎臟移植合格醫院，並在1997年完成首例腎臟移植。

聲音 慈濟新聞影片(1997)：「這名病患因自發性腦內出血，被送往慈濟醫院急救，在兩次腦死判定之後，今天清晨5點，由數10位醫護人員，組成的器官移植小組，進行器官摘取移植手術。」

此外，也陸續安排醫師，前往美國匹茲堡醫學中心學習，包括花蓮慈濟醫院，移植中心首位主任李明哲，和現今大林慈濟醫院移植中心主任尹文耀，都是當年的種子醫師。

時任花蓮慈濟醫院醫師 尹文耀(2003)：「雖然他今天是，醫病關係的情況，我是醫生，他是病患，其實他是我的真正老師。」

時任花蓮慈濟醫院器官移植小組醫師 李明哲(2003)：「原先可能被放棄的器官，而來拯救另外一個病人的生命，使得另外一個人的生命，還有生活品質能更加提高，所幸的是，我們的確做到現在為止，我個人認為，的確改善很多病人的生活品質。」

1998年花蓮慈院成為在東部第一個有技術，能做肝臟移植的醫院。

時任花蓮慈濟醫院外科主任 簡守信(1998)：「東台灣肝臟移植這是首例，腎臟移植我們本院已經進行過好幾例，以前做過腎臟移植，這一次兩顆腎臟以及一個肝臟，在一個醫院講起來，事實上是一個比較突破性的一個發展。」

2003年泰雅族勇士古天星的大捨大愛，則是促成第一例肝臟移植成功，得到再生機會的孫先生，在3月4日健康出院，親手切下生日蛋糕。

受贈者 孫先生(2003)：「出院是滿月，明年的2月8日是我周歲，當我療養到一個程度的時候，我一定回來慈濟這邊當志工。」

隨著器官捐贈法令的放寬，五親等內能進行活體移植，花蓮慈院，也在2007年完成首例活體肝臟移植，一同見證，孝子捐肝救父。

父親 吳慶木(2007)：「回想起兒子要捐肝給我，我心很痛。」

兒子 吳信漢(2007)：「就兒子對父親，父母親的一個回饋，真的沒有想很多，這樣而已啊。」

每年秋天十月，定期舉辦捐者家屬與受贈者患者相見歡，在2005年，正名為希望同學會，讓生命的延續，看得見希望。

器官捐贈者家屬 蔡韻舷(2015)：「雖然不知道，受贈者是哪一位，我希望你能夠好好地保護，我老公最喜歡的眼睛，他最喜歡看美好的世界。」

2006年，花蓮，台北，大林慈院共同成立器官聯合勸募中心，2012年改制為東區器官勸募中心，年年舉辦活動，向民眾說明，醫護人員就是最好的推手。

花蓮慈院外科護理師 王鐸蓉(2024)：「腦死的話，現代的醫學就算再厲害，也沒有辦法撐超過2個月，一定會走，但是你的器官好好的，可以救活另外一條生命。」

民眾 李先生(2024)：「可以用的，我們就讓人家用，(化無用為大用 對不對)，(資源回收再利用)。」

證嚴上人開示(2003.10.5)：「這就是佛經裡面佛陀所說的，頭目髓腦悉施人，哪怕是半舊、中古的，我們也可以從那邊，還可以用的把它摘下來，把壞掉的這一邊把它補上去，中古的也很好用，它還可以用很久人生。」

至今在花東地區，已有超過百人換肝成功，這也意謂著有100多個家庭，再次找回幸福。

