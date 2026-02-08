0209歷史今天 器捐花車遊行

2008年2月9日，洛杉磯華埠金龍大遊行，慈濟美國總會與「遺愛人間」One Legacy合作，首度參與一同宣導器官捐贈，以花車走上街頭，向華人社區宣導器官捐贈。從受贈者到捐贈者家屬，一張張肖像、一段段故事，讓「離開」不只成為告別，也能成為更多生命延續的起點。慈濟也在共善同行中，陪伴社區跨越觀念的門檻，讓愛被看見、被理解、被傳下去。

2008年2月9日，洛杉磯華埠金龍大遊行活動，在地華人最隆重的農曆春節遊行，慈濟美國總會與「遺愛人間」One Legacy組織合作，首次參與，一同宣導器官捐贈，讓生命延續。

「新年快樂 祝福您」

「遺愛人間」One Legacy是美國最大的器官捐贈非營利組織，成立於1998年，主要服務於南加州地區，2001年開始加入花車遊行活動，起源一位受贈者的心意。

受贈者 蓋瑞福克森(2013)：「我的名字是蓋瑞福克森，我是一名肺臟的受贈人，我在12年半前，獲得了一個新的肺臟，我非常地感恩，能夠獲得一個新的肺臟，我想要找方法來回饋，回饋給贈予我這份禮物的，器官捐贈家庭，同時也讓人們了解更多，關於器官移植的事。」

聲音 遺愛人間器官捐贈協會傳播部副總裁 布萊恩史都華(2013)：「我的想法是參與帕薩迪娜，玫瑰花車遊行，由器官受贈者和他們心愛的人，一起慶祝這份生命之禮，也感恩捐贈者的家人，讓其他的同胞們看到，他們無私的奉獻。」

「我們有來自亞裔社區的，佛教慈濟基金會。」

遺愛人間器官捐贈協會傳播部副總裁 布萊恩史都華(2013)：「當慈濟人一起參與裝飾花車，還有拍攝我們這些，裝飾花車的志工，來支持協助我們時，慈濟成為這場活動中，非常非常重要的角色，我們感到非常幸運，能在彼此間建立起這樣，深厚的關係。」

玫瑰花車遊行，是南加州新年最盛大的活動之一，已經有百年歷史，遺愛人間花車，每年都由受贈者及家屬，還有志工一同布置。

「我們先從臉開始，這是最難的部分，我們要做的是看照片，試著挑出適合的顏色。」

2012年，來自台灣的蕭智謙，是第一位亞裔器官捐贈者，登上花車肖像看板，全家人特地飛往洛杉磯參與活動。

器捐者蕭智謙的姊姊 蕭毓潔(2012)：「看到遺愛人間的花車過去的時候，其實我都沒有看別人，都是專注在弟弟那個地方，很快就過去，就很感動，這樣。」

「你要加油，不管怎樣你要保持最好的狀態，你才可以救人，有沒有聽到。」

蕭智謙18歲那一年，因車禍往生，在台北慈濟醫院捐出全身所有器官，媽媽在音樂感恩會上，心有靈犀的感應，默認出肝臟受贈者，讓家人更深信，生命可以再延續。

器捐者蕭智謙的媽媽 許慎慧(2019)：「他離開了，他還是把他有用的器官，可以全身的這樣子，奉獻給需要的人，那我就感覺在那當下，我看他的花車過來的時候，真的，我就覺得說，我為你驕傲。」

「有沒有看到，在最上面 對不對。」

2013年，這對父母，也為兒子感到驕傲，兒子賈一修，因為食物過敏而往生，從小就希望能當醫師救人，如今捐出器官，延續六個人的生命。

賈一修的母親 林淑薰(2013)：「看到JASON(賈一修)就是，在最上面，這種感覺就是，真的是他走了他該走的路，為他很高興。」

紐約慈濟志工羅桂珍，2015年，花車看板上，再次看見她慈祥的面容，滿滿的回憶湧現。

羅桂珍的兒子 羅宇識(2015)：「在那一刻，讓我深深感受到，無私的愛是那麼地偉大。」

聲音 羅桂珍的媳婦 呂嘉麗(2015)：「她(婆婆)走了以後，我女兒今年考駕照的時候，她就圈了(器官捐贈的意願)，我們也都受她的影響，我們都有延續了她的精神。」

在美國宣導器官捐贈，與慈濟合作，逐漸改變華人死後，保留大體全屍的觀念，尤其慈濟志工譚建芬，加入遺愛人間團隊之後，捐贈人數明顯增加。

時任DMV媒體關係專員 譚建芬(2013)：「我們談到我們喜歡身後，保留大體，我們的宗教不允許捐贈大體，我收到很多不能捐贈的原因，在我們華人社會裡，他們說我是佛教徒，我很抱歉我不可以捐贈器官，而宗教領袖團體像是慈濟，就是非常重要的模範，可以教導眾人及社會，當大限來臨時，捐贈是可以接受的行為。」

2011年更進一步，與全國器官捐贈協會(AOPO)簽署合作備忘錄。

時任慈濟美國總會執行長 葛濟捨(2011)：「簽訂一份全國性的備忘錄，讓我們慈濟在(全美)各地的師兄師姊，有機會能夠幫助器官捐贈協會，一起來推動遺愛人間的工作。」

