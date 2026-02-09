0209花藝音樂劇齊登場 高榮南院護家長輩喜迎新年

高榮南院護家爺爺、奶奶在喜迎農曆春節活動中，藉由老師引導運用當季花材創作年節植栽及小飾品，彼此互道祝福洋溢濃濃年味。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／台南報導

農曆春節將屆，高雄榮民總醫院台南分院附設護理之家精心規劃一系列迎新春活動，結合園藝創作、音樂劇展演及多元宗教靈性關懷，讓住民爺爺、奶奶即使身處機構，也能感受如同在家過年般的溫馨氛圍，提前感受充滿祝福與希望的新一年。

活動首先由專業園藝講師羅美華帶領進行「我的幸福祝願袋」園藝創作，並搭配尾牙摸彩抽抽樂，現場氣氛熱絡。羅美華細心引導住民運用當季花材創作，例如染菊、扁柏、綠色植栽及年節小飾品，象徵辭舊迎新、萬象更新。對許多長輩而言，年節擺放鮮花是深植心中的過年儀式，如今在護家重現熟悉的生活場景，讓爺爺、奶奶備感親切，也喚起溫暖的年節回憶。

護家長輩完成的花藝作品不僅妝點公共空間，也可擺放於床邊，讓花香與綠意陪伴長輩迎接嶄新的新年。住民分享彷彿回到以前在家過年的感覺，並彼此互道新春祝福，現場洋溢濃濃年味。

基督教會台南錫安堂亦於高榮南院一樓大廳帶來溫馨感人的《最好的師傅》兒童音樂劇。演出集結幕前、幕後共廿五位人員，活潑生動演出吸引眾多住民、病患及家屬駐足欣賞。錫安堂教友與身心靈關懷團隊也深入護家，逐床為住民獻唱詩歌祝禱陪伴。佛教普直法師亦在護家念佛陪伴，引導住民透過誦念阿彌陀佛佛號，沉澱心靈獲得內在平靜，並祈願新的一年平安順遂。

護理部督導高滿表示，護家每年皆由社工整合院內外資源，於年節前夕規劃多元活動，兼顧住民生理、心理、社會與靈性需求，讓長輩在熟悉、安心的環境中感受節慶溫度。