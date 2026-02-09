0210歷史今天 台南強震
2016年2月10日，0206高雄美濃地震重創台南後，慈濟啟動「安心家訪」行動，連續三天動員上千人，分成多條動線挨家挨戶，走進永康、安南、新化等地，送上關懷與陪伴。從救災現場的毛毯、熱食、福慧床，到災後的祝福金與助學關懷，志工用一杯熱茶、一句安撫，陪受災鄉親把心安下來，也把路一步步走出來。
2016年2月10日，慈濟啟動安心家訪，連續3天，每天動員1千多人，分成157條動線，挨家挨戶關懷慰問，因強震心靈受創的台南鄉親。
屋主 與 慈濟志工(2016)：「離我們很近 對，醒的時候就說，我們還有一條命活著。」
這場規模6.6強震，是發生在2月6日凌晨3點57分，震央在高雄市美濃區，最大震度在台南市新化區7級，造成多棟大樓傾斜倒塌。
尤其在永康區國光五街的維冠大樓，16層建築全倒，96戶200多人受困其中。
民眾(2016)：「住二樓 (住二樓嗎) 對，結果塌下去 變地下室了。」
本該是全家團圓的小年夜，此刻卻充滿生離死別的悲痛。
慈濟志工 高鵬州(2016)：「我是第一個到的人文真善美志工，我是第一個，我剛到的時候，外面已經都封鎖起來，窗戶旁邊有一個小孩子，抱著一隻小狗，那個小孩子眼神真的是，就是這樣呆滯，我就一面拍的時候，我一面拍的時候，我就看著 我心中就很酸，我就一直這樣看，我在拍的時候，只能拍不下去，我那時就 因為倒下來的時候，很多人因為掙扎在那邊搖手，我看得真的是非常難過。」
與黃金救援時間賽跑，國軍、警消，各地救難團隊，第一時間趕往搜救，在廢墟瓦礫中，找尋生還者，搜救犬、生命探測器，全都派上場。
「(救救我兒子) 我們現在已經在找了 (拜託)。」
在地的台南慈濟志工，同樣走在最前頭，設置服務中心，從黑夜到天明，24小時排班，大林慈濟醫院與慈濟人醫會，也設站照護，第一天就動員928人次。
台南慈濟人醫會醫師 高以信(2016)：「(住)在東區所以過來這邊很快，我們就騎摩托車，因為也怕說開車，有時候會對交通造成一些不方便。」
3000多條毛毯，陸續從各地運送過來，抵抗寒流低溫，傳遞給焦急等待的家屬們。
住戶 與 慈濟志工(2016)：「加油 我們都陪在妳身邊。」
住戶 與 慈濟志工(2016)：「祝福平安無事，(觀世音菩薩 請留條路)，妳現在心先靜下來。」
住在附近的慈濟志工陳世昌，騰出一樓停車空間，烹煮熱食，行動廚房從白天運作到深夜，不中斷。
救難人員(2016)：「做交替班的話，讓他們可以吃，可以出來吃一下比較熱的食物，像我們如果是端過去的話，我們可能還在一邊救災的時候，其實那種東西都已經放到都冷掉了，其實這種即時性的話，對我們比較好。」
可坐也可躺的福慧床，慈濟首次應用在大型災難，及時補位，讓救援工作，有更佳的喘息空間。
時任陸軍指揮部少將指揮官 黃意誠(2016)：「這個(躺椅)我們就覺得非常好了，這個(福慧床)更好，晚上可以睡覺 (對 這可以平躺)。」
新竹縣消防隊員 黃健原(2016)：「非常地便利性，然後也方便，舒適度也很好，就是它滿智慧型的。」
上人也天天視訊連線，關切救災進度。
慈濟志工 羅美珠(2016)：「陪伴家屬的部分真的是無微不至，家屬說他們已經累到睡著了，還發覺說有人在給他們蓋毛毯。」
證嚴上人開示(2016.2.12)：「一對一，二對一，三對一，好好地去安撫他們，期待他們人人都得到了膚慰，就是 不會有激動，也不會有動怒。」
過年期間遭遇無常，當天就開始發放祝福金，親手送上，上人的慰問信。
受災鄉親 王朝玉(2016)：「有被愛的感覺。」
受災鄉親 林莉觀(2016)：「沒奶粉沒尿布，都是你們 師姊一聽到，就說我來買 我來找。」
受災鄉親 陳小姐(2016)：「就覺得很溫馨 很感動，不知道你們慈濟怎麼那麼好。」
2月10日啟動安心家訪，拜訪包括永康、玉井、安南、新化、歸仁、關廟、龍崎等災區，3天走訪1440戶，關懷隊伍中，不乏自己也受災的慈濟人。
慈濟志工 許保田(2016)：「(你們家也是一樣受災嗎) 對，我們後面也是那個，整片的牆壁都剝離得很嚴重 對，所以就是這樣，(你還來關心他們就對了)對，就這樣關心來關心去。」
儘管適逢春節假期，不只是台南，全台志工都主動跨區相助。
志工 顏麗英(2016)：「大過年還是有我們在支持，支持他們 希望他們能夠放寬心，大家都平安。」
志工 廖哲旻(2016)：「將心比心啦，如果今天我們是住在那裡的人，我們也會希望說，有人能夠給我們一些，不管是怎麼樣子的協助、關懷。」
靜思精舍，連續八天，從8日初一到15日初八，全球連線禮拜法華經，為台灣，為台南祈福，在頭七的前一晚，天公廟前，慈濟也與各宗教道場，聯合舉辦安心祈福會。
維冠大樓住戶 陳美惠(2016)：「(搜救員)他怕我們的腳刺傷，他抱著妹妹，他伸出他們的雙手 讓我們踩，他說沒關係你踩過去，我真的很感謝他們，他們把我們當成自己的家人，謝謝你們。」
義消 蔡重義(2016)：「大家都已經都非常非常地盡力了，所有力量都用了，所有辦法也用了，可是叫得到 也看不到又挖不到，那種心情 我不曉得怎麼講。」
心中的那道裂痕，需要時間療癒，2月13日搜救任務結束，慈濟接續展開第二階段中長期關懷，志工走訪災區學校，推動安心助學。
慈濟志工 高錦蓮(2016)：「你的左鄰右舍有人繳學費有問題，你把他的名字，把他的狀況寫下來。」
同時，在社區活動中心駐站守候，以「一個案、一關懷」方式，持續投入經濟補助、屋損重建與心靈膚慰的工作。
傷勢最嚴重的倖存者，洪佳益，住院285天，歷經20多次手術，也在大家的祝福下，順利出院。
地震傷者 洪家益(2016)：「失去了很多 但是得到的也很多，遇到什麼困難了，不要去擔心，因為最少，你身邊一定會有支持你的朋友在。」
