0403地震花蓮天王星大樓倒塌奪命 營造商偷工減料遭檢起訴求重刑

0403花蓮地震，天王星大樓倒塌造成一死。（圖：花蓮地檢署提供）

去年0403花蓮大地震倒塌的天王星大樓，當時遭外界評為「軟腳蝦」工程。全案經花蓮地檢署偵查終結，認定當年的營造商陳姓負責人從設計、計算到施工監督出現多重嚴重缺失，導致建築物耐震能力不足，依過失致死罪嫌依法提起公訴。檢方表示，陳姓負責人事後否認責任、推諉已故人員，未見悔意，建請法院從重量刑。

檢方指出，結構計算與設計出現重大錯誤。負責結構計算的陳姓土木技師（已死亡）在計算過程中出現重大疏失。其嚴重低估建築物靜載重達34.2%，並少算水平地震力28.4%。此外，計算時採用的一樓高度與實際圖說不符，少算0.9公尺。這些錯誤直接導致樑柱配筋量不足，結構安全係數大幅降低。

而負責設計監造的曹姓建築師（通緝中），並未盡到專業查核義務，即在含有錯誤的結構計算書上簽證，使得錯誤未能被及時發現與修正。

天王星大樓在地震發生後從一樓樓柱開始傾斜倒塌，被稱為軟腳蝦工程。（圖：花蓮地檢署提供）

檢方認定，負責實際營造的陳姓負責人，未確實監督工地主任與下游包商，未落實依圖施工，也缺乏必要的現場查核。施工完成後的一樓柱，其箍筋間距從設計的10公分放寬為15公分，且主筋搭接長度不足約30%，導致鋼筋所能發揮的強度僅剩約70%，嚴重削弱建築整體耐震能力。

檢察官認為，陳姓負責人輕忽其法定監督義務，導致從設計、計算到施工的建築安全把關機制全面失效。而且，偵查期間陳姓負責人全盤否認犯行，將過失責任推諉給其他已死亡之相關人員，態度不佳，未見悔意。

因此，檢方考量其過失行為直接造成住戶死亡，並使該棟大樓其餘住戶生命、身體及財產蒙受巨大風險與損害，檢方建請法院對陳姓負責人從重量刑，以儆效尤，維護公共安全。

去年4月3日，花蓮發生規模7.2強震，天王星大樓一樓柱體因率先破壞，整棟建築隨後向南傾倒。康姓住戶不幸遭崩落土石壓迫胸部，因創傷性窒息死亡。（梁國榮報導）