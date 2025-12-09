0403地震釀天王星大樓1死 檢依過失致死起訴營造負責人

去年0403花蓮發生規模7.2強震，導致天王星大樓嚴重傾斜坍塌，造成大樓住戶康老師不幸罹難，花蓮地檢署調查發現，天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，造成1樓樑柱先破壞，又因建築物抗震能力不足向南傾斜倒塌，有設計不良、偷工減料之嫌，9日依過失致死罪嫌起訴陳姓營建商。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，「陳姓營造商他怠忽公司管理，也沒有確實的監督，他的所屬員工、包商施工，導致天王星大樓有前開的重大瑕疵，進而造成康姓女子死亡，以及數以百計的這個住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，因此檢察官建請法院從重量刑。」

檢方調查大樓營造公司、建築師、土木技師等4人，其中營造公司謝姓經理、陳姓土木技師2人已死亡不起訴；設計的曹姓建築師移民國外多年，檢方也對他發布通緝。而檢方比對資料後，意外發現2018年「0206地震」倒塌的「吾居吾宿」建築也由曹男設計。

天王星大樓住戶指出，「當初設計不良，然後造成說它結構損壞，導致說不耐震，那我是覺得是應該是要求償。」

天王星大樓主委王貞云說，「以這個偵結報告看來，是在品質上是有疏忽的，那造成今天我們住戶在安全上，沒有辦法挽回的一個遺憾，該負責的應該要有所表示。」

花蓮市民族里長張東耀指出，「因他們的疏失，造成天王星大樓1人死亡，里民們失去家園表示譴責，同時也會協助，天王星大樓爭取相關權益。」

天王星大樓主委王貞云強調，未來將配合司法調查與後續重建行政程序，也希望此事件能促使未來建築專業制度更為嚴謹，避免悲劇重演。

