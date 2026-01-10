0403強震危樓花蓮華爾街大樓動工補強！工期2年耐震升級

因地震受損，花蓮市華爾街大樓被列紅單戶，採弱層補強提升耐震能力，近日動工。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因前年0403強震，花蓮市區華爾街大樓受損嚴重，被列紅單危樓，因多達2百多住戶，經過多次開會討論協調，決議採弱層補強，工程日前動工。花蓮縣府表示，工期約2年，完工後耐震能力比原先更好。戶數達上百戶的還有吉安鄉山海觀集合住宅、和勝江山大樓，縣府預計近期將發包動工補強。

華爾街大樓有12層樓、246戶，位於花蓮市民生社區，周邊有衛福部花蓮醫院及綜合市場，屬人口稠密區。前年地震後，大樓牆面龜裂，3樓樓梯間、剪力牆嚴重受損，被列為紅單戶。

住戶多次開會討論後，決定走弱層補強，以擴大梁柱、拆除牆面等方式，提升耐震能力。縣府建設處長鄧子榆說，工程經費約7000多萬元，獲國震中心審查通過後，近日開工，預計2年完工。

鄧子榆表示，華爾街大樓戶數最多，具有指標性意義，雖因補強工程影響部分住家的坪數，住戶花了一些時間討論並凝聚共識，但進度比其他集合式住宅來得快。施工期間，縣府會協助注意周邊交通與安全措施。

至於住戶安置，鄧子瑜說，0403災後紅黃單戶租金補貼延長2年，縣府已匡列善款預算，受災戶重建期間會給予租金補貼，不會中斷。

鄧子瑜說，同樣有上百戶住戶的大型集合住宅，吉安鄉的紅單戶山海觀大樓、黃單戶和勝江山大樓，據他了解，弱層補強工程，已通過國震中心設計審查，近期應該會發包動工，讓住戶早日返家。

另外，位在花蓮市區馥邑京華大樓拆除案，由國土署北區分署代辦招標，預計農曆年後，最快3月進場施工，規畫6棟一起拆除。

