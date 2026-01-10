0403強震危樓補強動工 華爾街大樓耐震力將提升

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）位於花蓮市區的華爾街大樓在0403強震受損嚴重，被列為紅單危樓，住戶決議採弱層補強，工程日前動工。花蓮縣府表示，工期約2年，完工後耐震能力比原先更好。

華爾街大樓位於花蓮市民生社區，鄰近衛福部花蓮醫院及綜合市場，位於人口稠密區。花蓮縣府建設處長鄧子榆說，華爾街大樓是0403強震紅黃單中，戶數最多的集合式住宅，具有指標性。

鄧子榆說，華爾街大樓震後，3樓弱層樓梯間、剪力牆受損嚴重，梁柱也有局部損傷，經認定為有安全疑慮的紅單戶建物，住戶必須撤離，不能居住。

他說，華爾街大樓重建難度高，經協助住戶開會討論，決議以弱層補強方式修繕，因涉及拆除牆面、擴柱等影響部分住家內坪數，確實花了一些時間討論，住戶達成共識後，重建進度比其他戶數較少的集合住宅更快。

鄧子榆說，華爾街大樓補強工程經費約新台幣7000多萬元，獲國震中心審查通過後，日前順利動工，完工後將大幅提升耐震能力。

鄧子榆說，施工期約2年，雖鄰近菜市場，但工程多集中在室內，未來施作牆體修繕，會有保護措施，若後大型機具運輸需求，只要施工團隊提出申請，都會全力協助，讓工程順利進行。

0403災後重建持續進行，紅黃單戶租金補貼也將持續延長。鄧子榆說，已匡列善款預算，受災戶重建期間租金補貼不中斷。

另外，鄧子榆說，位在吉安鄉的紅單戶山海觀集合住宅、黃單戶和勝江山等集合住宅，都是100戶以上住戶的大型集合住宅，據他了解，弱層補強工程都已完成設計審查，近期應該都會發包動工。（編輯：龍柏安）1150110