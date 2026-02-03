0403強震後炸山、落石風險增！亞泥新城山礦場補辦環評 部落憂居住安全

礦業法修正，亞泥新城山礦場必須補做環評， 3日下午在當地召開說明會。（王志偉攝）

行政院於2023年通過《礦業法》修正草案，規定年平均產量超過5萬公噸、且位於敏感地區的礦場，須依法補辦環境影響評估（環評）。亞洲水泥新城山礦場成修法後首個在持續營運狀態下補辦環評的礦場，今下午在花蓮縣秀林鄉召開地方說明會。會中居民多以理性態度反映訴求，但0403花蓮強震後礦區炸山、落石與崩塌風險，仍是部落最深層的憂慮。

亞洲水泥新城山礦場自1974年開始營運，過去因早於《環評法》立法，從未辦理環評。依修法後規定，面積達2公頃以上、年產量超過門檻的礦場須補做環評。亞泥指出，新城山礦場礦業用地約183.7公頃，實際開採及未來規劃範圍約35.2公頃。

反亞泥還我土地自救會鄭文泉、白石誠拿出去年礦山炸山與地震後落實圖片，凸顯部落長年居住恐懼。（王志偉攝）

亞泥花蓮廠長陳志賢（站立者）偕公司主管一一回應居民訴求與質疑。（王志偉攝）

亞洲水泥新城山礦場範圍，與富世村距離接近。（地球公民基金會提供／王志偉花蓮傳真)

由於礦區下方即為部落聚落，居住安全與土地權益問題長年引發關注。特別是在民國113年0403強震後，礦場周邊出現兩處土石崩塌，對部落、富世村居住安全構成實質威脅；未來採掘高度預計下降至海拔120公尺，採掘平台更貼近族人生活空間，也加深居民不安。

亞泥表示，新城山礦場是《礦業法》修法後，全台第一個執行補辦環評的大型礦場，理解居民最關心的三大議題，分別為採礦後的景觀與環境影響、開採過程中的居住安全，以及地方就業與經濟發展。廠方強調，將彙整說明會中各方意見，完整納入環評說明書。

針對外界質疑「礦場是否僅剩6年壽命」及「是否擴大開採」，亞泥廠長陳志賢回應，礦場存續年限取決於台灣水泥需求。未來國內水泥需求趨於下降，加上循環經濟推動、替代原料使用增加，石灰石實際開採量將比過去降低，並不認同僅剩6年的說法，但目前也難以精確評估具體年限。

他並指出，亞泥作為在地設廠超過半世紀、供應台灣逾四分之一水泥需求的企業，仍希望有足夠礦源支持永續經營，但一切將回到法規與環評制度下討論。

反亞泥還我土地自救會總幹事鄭文泉表示，亞泥營運已逾52年，首次召開環評說明會值得肯定，但部落長年承受飛石、崩塌與居住風險，安全必須「零容忍」。他質疑土地回復計畫附加條件不合理，強調若環評通過卻未同步處理土地返還，將忽視轉型正義，並呼籲重新檢討利益回饋機制等。

自救會副會長白誠實指出，強震後多處土石崩塌，颱風季更令居民長期處於恐懼，環評報告未充分納入太魯閣族文化、傳統領域。地球公民基金會也呼籲，礦場退場、土地回復與再利用應納入環境承諾，並讓部落實質參與。

支持亞泥的富世村民王貴芳表示，去年發生礦區「飛石」事件確實屬於施工失誤，但亞泥事後主動向礦下6鄰居民說明、致歉並自行賠償，展現負責態度。順安村長黃仲祥是亞泥資深員工，以他所見歷年亞泥對環境的努力，讚許是個負責的財團。

秀林鄉長王玫瑰表示，肯定亞泥近年環境管理改善，但礦下居民的不安仍需更積極面對，並呼籲中央跨部會介入地質整治，避免重演重大災害。

