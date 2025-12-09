0403強震 天王星倒塌1死 營造商遭訴

去年花蓮0403強震造成天王星大樓倒塌，住戶康姓女老師為救愛貓不幸罹難，花蓮地檢署歷經1年半追查發現，天王星大樓因結構計算、設計及承造等缺失致建物抗震能力不足，9日依過失致死罪起訴75歲營造公司負責人陳明達，檢察官痛批陳男犯後矢口否認犯行，還卸責給已死亡的2名被告，惡性非輕，建請法院從重量刑。

另涉案的建築師曹雲生因早在民國102年就出境移民，檢方發布通緝，檢方發現，曹男也是7年前0206地震倒塌的吾居吾宿大樓建築師，同樣因結構計算、設計缺失，造成建物耐震力不足而倒塌；至於謝姓經理、陳姓土木技師則因死亡獲不起訴。

起訴指出，陳明達與公司經理謝男，於73年選定興建天王星大樓地點後，委託曹男擔任建案設計人、陳姓土木技師計算建物結構，並由曹男簽證結構計算書。

不過，陳姓技師製作結構計算書時未遵循建築技術規則，採用的靜載重低估34.2％、也少算28.4％水平地震橫力，1樓高度3.6m也與建築圖說4.5m不符，導致1樓梁、柱配筋不足，但曹男卻輕率簽證。

大樓起造期間，陳明達身為營造公司負責人，應知建築營造屬專業工程，卻沒有確實監督現場人員依圖說及規定施工，又疏未勘驗查核工程狀況，使建築物柱兩端箍筋間距偏大、主筋搭接長度不足約30％，造成鋼筋強度僅能發揮70％，降低結構強度暨耐震能力。

檢方認為，陳明達身為營造公司負責人，卻輕忽、怠惰管理公司建築業務，造成建物有施工重大瑕疵，犯後不但矢口否認，還卸責給已死亡的謝姓經理、陳姓土木技師，建請從重量刑。

對此，天王星大樓都市更新會表示，感謝檢方努力不懈調查，釐清大樓倒塌的人為疏失，期盼法院審理時能兼顧事實、法律與社會正義，完全呈現真相，讓責任回歸到應負責的人身上，也希望藉此促使建築專業制度更嚴謹，避免悲劇重演。