0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)

高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？

中天新聞網 ・ 10 小時前