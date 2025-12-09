0403花蓮地震上千家戶受損 賑災捐款專戶決議租金補貼延2年

花蓮市天王星大樓去年0403地震倒塌後，目前成為空地，正等待更新重建中。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年0403地震造成花蓮十多棟集合式大樓震損或倒塌，目前仍有多戶在外租屋，重建路漫長，花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日開會決議將租金補貼延長2年，另山海觀等3棟集合式住宅樓地板面積較大，共用空間修繕補助上限從每棟300萬元調高到450萬元。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會原訂9月24日召開，但因光復洪災而延至本月4日召開今年第二次會議，由副縣長顏新章主持，除了10位委員，也有9位災民住戶代表列席。截至2日，扣除匡列擬提報計畫所需費用後，專戶餘額1億4938萬餘元。

縣府指出，在0403震災重建部分，委員會通過住戶提案，考量統帥大樓等5處採都市更新方案重建的集合住宅，在自辦都更前期(權利變換計畫核定前)因需委託專業團隊、估價師及建築師辦理相關作業及程序，籌措龐大費用相當困難，因此同意提供無息借款，以協助住戶順利啟動重建，並參照「花蓮縣都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」推估提供借款的經費上限。

建設處長鄧子榆說，美崙民孝段、慈濟大愛福利社區大樓兩處中繼屋都已完工，預計月底可入住；馥邑京華大樓拆除工程，考量農曆期間有禁挖期，預計農曆年後開工，縣府將於本月下旬向周邊住戶說明工程規畫，另包括集合住宅加透天厝，有34處需要弱層補強，其中有些透天厝進度較快已完工，兩棟大樓這個月可以完成，還有部分已發包，也有些送國震中心審核，都在推動中。

最後，馬太鞍溪堰塞湖災害部分，縣府指出，考量部分家屬陳情實際需求，委員會通過將0923事件罹難及失蹤者家屬慰問金標準，從80萬元提高至230萬元。同時，將因救災感染敗血症往生的林姓挖土機負責人，納入發放對象，以肯定其在救災中的付出與犧牲。

