0403花蓮震災戶年底安居 大愛福利大樓啟用 住2年可延長

0403受災戶全家，由慈濟志工陪同看屋。（王志偉攝）

「大愛福利社區大樓」由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，今天揭牌啟用。（王志偉攝）

慈濟基金會援建的0403花蓮地震「大愛福利社區大樓」今舉行啟用暨揭牌典禮。該大樓為高耐震度設計，共5層樓、144戶，並由慈濟提供每戶家具、家電及冷氣設備。縣府規劃於本月中下旬通知受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，預計12月底前陸續入住。原則上可居住2年，並可依原屋修復情況延長使用。受災民眾表示，地震中家園全毀，感謝各界的關心與協助，如今能有安心居住的地方，才是最重要的。

位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁「大愛屋」由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民登記入住，今舉行落成啟用暨揭牌典禮，靜思精舍法師帶來慈濟創辦人證嚴法師祝福信。

慈濟基金會副總林碧玉指出，建築物通風佳、採光佳，居住起來很溫暖，地震第一時間慈濟馬上關懷、致上慰問金，因為逃出來什麼都沒有，所以這筆費用是及時雨，期待鄉親以善安身，互相照顧。

慈濟基金會副總林碧玉、縣長徐榛蔚看屋內各項陳設。（王志偉攝）

縣長徐榛蔚指出，這裡的一磚一瓦、鋼筋都是來自十方發大宏願者，藉著眾人的手讓房子可以蓋成，有關0403震災重建進度，其中馥邑京華由國土署拆除，工程已標出去，另有13處強拆重建輔導、39處弱層補強；統帥大樓、天王星及北濱街等案件也正依序推動公辦及自辦都更，提醒住戶整合意見，有利加速家園重建進度。

受災戶吳永和坐著輪椅，由營造人員帶領看無障礙設施及衛浴設備，吳永和表示，地震發生受慈濟關懷，現在又幫忙蓋安家的地方，弟弟天天來看關心進度，看到「新屋」真令人感動。

原統帥大樓住戶江小姐認為大愛屋配置很好，雖然房子比以前小，「但是對我們來說能夠有個安心居住的地方是最重要的」，希望看屋選房子，能選到喜歡的戶型。

縣府建設處長處長鄧子榆表示，大愛屋設定為中繼任務，災戶陸續搬出後可作為社會住宅。大愛屋將交由物管公司進駐管理，0403災民有租屋、修繕等補貼，災民登記入住大愛屋後，可等到原屋修繕後才搬回，原則上2年，有民眾關心租金補貼限定2年，不過縣府利用0403收到各界善款預框了經費，可再延長2年時間費用，所以2年到，如果還沒有辦法完成重建，仍可以延長2年。

