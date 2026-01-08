0403震災復建 花蓮華爾街大樓補強工程開工

花蓮縣長徐榛蔚7日出席民生社區「華爾街大樓」補強工程開工典禮，標誌著0403震災後集合式住宅復建工作取得關鍵進展。住戶代表在典禮中特別感謝中央與地方政府的輔導協助，以及社會各界的捐款支持，該工程預計完工後將符合國家最新耐震設計規範，讓居民能早日重返安全的家園。

徐榛蔚縣長在致詞時指出，華爾街大樓的補強案在技術上面臨高度挑戰，施工過程涉及牆面拆除與擴柱等結構強化，可能對室內坪數產生影響。為此，縣府已責成專業團隊在確保結構安全的前提下，盡力兼顧住戶權益，並於重建期間啟動租金補貼等配套措施。縣府強調，災後復建的所有善款動支皆公開透明，接受外界檢視，目標是透過拆除重建、都更或弱層補強等多元方案，協助鄉親重回安居生活。

根據花蓮縣府統計，截至114年12月，災後復建工程正持續推進。在弱層補強部分共有39處，目前已有10處施工中、5處完工結案，其餘則分別處於發包與審查階段；至於強拆重建部分則有14處，正由所有權人進行意見整合或透過都更、原地重建等方式辦理。此外，一般住宅災損補助已核撥逾1.1億元，而危險建築拆除修繕補助也已核撥2,000餘萬元，並特別延長受理期限至116年3月31日，以全面保障受災戶權利。

動土象徵性持鐵鎚敲柱子

今日開工典禮現場貴賓雲集，包含行政院東部聯合服務中心及多位地方民意代表均到場見證。住戶代表感性表示，歷經一段時間的等待與協商，補強工程終於順利啟動，期盼工程如期圓滿完成，恢復過往溫暖的居住環境。