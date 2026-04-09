0404豪雨重創苗栗 卓榮泰：盼立院速審通過4年千億治水計畫

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行政院長卓榮泰今在院會呼籲立法院速審通過今年度147億元治水計畫預算。（資料照片／行政院提供）

清明連假期間，竹苗地區受豪雨重創，行政院今天（9日）請經濟部陳報「0404豪雨及供水情勢」報告，行政院長卓榮泰聽取報告後裁示，經濟部近日就同時開設了抗旱應變小組與防災應變中心，同時提醒就縣市管河川部分，行政院已經核定4年1000億治水計畫，今年度也編列147億元預算送請立法院審議，期盼立法院能儘速審議通過相關計畫預算。

經濟部今在院會中陳報「0404豪雨及供水情勢」報告，卓榮泰表示，面對極端氣候變遷帶來極端的挑戰，降雨量時而患寡，時而患不均，經濟部近日就同時開設了抗旱應變小組與防災應變中心。上週4月4日連假期間豪雨導致苗栗傳出多處淹水災情，針對約有10戶民宅淹水的苗栗縣中央管河川沙河溪，經濟部已研擬淹水改善對策，以橋梁改建、清淤與河道整理，提升通洪能力，要讓沿岸居民晴雨都安心。

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卓榮泰指出，透過2017年至2025年前瞻基礎建設計畫中的諸多防洪排水改善工程，例如苗栗縣竹南地區灰寮溝排水等共投入約8.3億元，新竹縣新豐溪及上坑排水等共投入3.9億元，台中沙鹿區安良港排水等共投入約19億元，在此次豪雨後，大部分地區的淹水都能在2小時內退去，正是近年來推動系統性治水逐步展現的成效。

卓榮泰續指，未來更要朝向最小淹水面積、最快退水時間及最高安全標準3項目標前進，因此就縣市管河川部分，行政院已經核定4年1千億治水計畫，並且今年度也編列147億元預算送請立法院審議。行政院也期盼相關計畫預算，立法院能儘速審議、儘速通過，讓中央及地方政府能即時應對氣候變遷帶來挑戰。

卓榮泰補充，另外4月2日至4月9日這波鋒面，雖有造成災情，但也為主要水庫集水區帶來1億9千萬噸以上的水量，中北部桃園石門、新竹寶山及寶二、苗栗永和山、台中鯉魚潭及德基等水庫的蓄水量均有回升、南部持平，水情雖稍有改善，但仍須全面節約用水。

關於目前最新的水情燈號，卓榮泰說明，新竹地區仍維持減壓供水黃燈、台中地區為水情提醒綠燈。考量後續梅雨仍有不確定性，他也請經濟部持續與國科會、農業部及地方政府密切合作，加強調度、產業及農業共同節省用水，以達成6月底前民生不進入分區供水，產業生產穩定不受影響的目標，並讓農業一期稻作可順利完成。

卓榮泰提醒，這波降雨後，農業部也監測到南投縣仁愛鄉合歡溪上游形成新的堰塞湖，雖然初步監測的蓄水量不大，並且已自然溢流，崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性需要保全的對象，但仍請農業部持續監測，並採取後續應變作為，與地方政府密切聯繫以確保國人安全。



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