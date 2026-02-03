「05後」求職履歷讓面試官看傻眼 追星自傳、特效照全上：像在滑交友軟體

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

隨著時代變遷，年輕世代的價值觀與表達方式逐漸出現轉變，世代落差也開始浮現。一名網友近日分享，自己在工作中接觸到「05後」（2005年後出生）的求職履歷，發現無論自傳寫法或履歷照片都讓他感到相當錯愕，貼文曝光後立刻引發網友熱議。

一名網友分享，在工作中接觸到「05後」的求職履歷，發現無論自傳寫法或履歷照片都讓他感到相當錯愕。（示意圖／Unsplash）

該名網友近日在Threads分享看履歷的經驗，直言被部分05後出生的求職者嚇到。有人把履歷中最重要的「自傳」欄位，拿來介紹自己喜歡的韓星與本命對象，對學歷、能力幾乎隻字未提，工作經歷更直接填寫「無」，讓他直呼「點開來像是看到IG簡介一樣」。

讓原PO更震驚的是履歷照片，有求職者竟使用抖音濾鏡當大頭照，像是兔耳朵、髮夾、親吻妝或雪餅效果，整體風格讓他一度懷疑自己是不是點錯平台，「以為在滑交友軟體」。

貼文曝光後，引發網友熱烈論，「幾年出生不是重點，重點是對工作的認知」、「沒可能履歷當社群軟體自介寫欸」、「有看過3開頭的人在履歷的經歷上寫『自己日本獨旅6天』」、「應該是個人問題……純粹他怪」、「剛畢業總是比較可愛」、「剛出社會 還很天馬行空」。

