055大驅又要「環澳」一周? 總理剛完婚就迎「海上驚喜」 中艦隊現身菲律賓海

最新開源商業衛星影像顯示，一支中國海軍特遣艦隊近日出現在菲律賓以東、西太平洋海域，並正在開展實戰化訓練。 圖:翻攝自X帳號@OSPSF

[Newtalk新聞] 最新開源商業衛星影像顯示，一支中國海軍特遣艦隊近日出現在菲律賓以東、西太平洋海域，並正在開展實戰化訓練。衛星圖片由原「Maxar Technologies」重組後成立的「Vantor」發布，顯示編隊由四艘大中型艦艇組成，包括 075 型兩棲攻擊艦「海南」艦、903A 型補給艦「駱馬湖」艦、055 型驅逐艦「延安」艦，以及 054A 型護衛艦「通遼」艦。

影像指出，「駱馬湖」艦正為「延安」艦及「通遼」艦進行海上補給，而「海南」艦則疑似剛完成補給，正在外側海域轉向機動。此外，一架採六葉主旋翼的艦載直升機出現在編隊周邊，被推測為直-18Y 警戒直升機，可能來自 075 型兩棲攻擊艦，為補給作業提供空中警戒。

中國延安艦。 圖：翻攝自石江月

澳洲國防軍總司令戴維·蘭斯·約翰斯頓在參議院聽證會上表示，澳軍一架 P-8A「海神式」反潛巡邏機於 12 月 2 日晚間，在帛琉以北約 500 海浬的菲律賓海區域偵測到該中國特遣艦隊。澳方表示，若艦隊持續向西南太平洋靠近，澳軍將與法屬新喀里多尼亞、巴布亞紐幾內亞等伙伴合作進行空海監視。

澳方公布的艦隊編制與衛星影像大致一致，但此次較年初出現在澳洲附近海域的中國編隊多出一艘 075 型兩棲攻擊艦，被視為遠洋作戰能力明顯提升的象徵。該特遣艦隊排水量合計約 8 萬噸，搭載 144 單元垂直發射系統、數十架直升機與多型兩棲裝備，具備遠程打擊、兵力投送及綜合作戰能力。

澳洲媒體猜測，該編隊可能進一步南下，前往塔斯曼海進行演訓，甚至不排除再度繞行澳大利亞本土。不過目前航向仍未確定，外界關注其是否會折返南海，或重現年初「遵義」艦為首編隊的航行路線。

值得一提的是，澳洲總理艾班尼斯近日低調完成婚禮，僅邀請至親及部分內閣成員。就在總理完婚後不久，澳洲防長馬爾斯公開談及監測中國艦隊的動向，引發外界關注。中方外交部回應表示，中國海軍在公海活動均依據國際法，建議澳方避免干涉。

澳洲國防部近日公告，皇家海軍驅逐艦「布里斯班」號已在南海進行例行航行，並宣稱依循國際法，展現澳方對區域安全的承諾。另一方面，中國評論者則批評澳軍長期在台海與南海的軍事活動，認為相關行為加劇地區緊張。

