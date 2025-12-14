(06網)智利探親不空過 一日志工街友發放

慈濟志工廖欽久和吳惠蘭，長年在智利做關懷弱勢。前一陣子，台灣家人到智利探親，吳惠蘭為大家規劃了一日志工行。到熱食站準備午餐，親手發送給街友們。

「聖格雷戈里德拉薩學校」負責人，弗朗西斯科神父帶著智利慈濟志工和台灣親友參訪學校。從幼兒園到高中四年級，各年級學生表達熱情歡迎。

學校負責人 弗朗西斯科神父：「為你們介紹認識 吳惠蘭師姊 (你好)，廖欽久師兄 (你好) 他們這一對夫妻，在熱食供應站奉獻很多年，幫助聖地牙哥神父的熱食供應站。」

參訪後的任務，大家立刻進廚房準備午餐，即將分送給街友和弱勢家庭。

台灣志工 許玉霞：「我們來這裡 很熱情 很高興。」

台灣志工 許玉惠：「今天很高興來這邊當志工。」

台灣志工 許玉秀：「當志工的心情大家都知道，無私的奉獻是最高的境界。」

台灣志工 李素貞：「所以我們今天能來到這個地方，會盡我們最大的力量，來幫助需要幫助的人。」

智利慈濟志工 楊櫻玲：「今天是最多志工的一天。」

素食春捲，是熱食常見的品項之一，為了健康，用烤的方式。另一個大鍋子裡，煮的是蔬菜飯。

台灣志工 許玉滿：「(妳的感覺如何)，很高興 可以出一分力 (很好)。」

午後，街友們已經列隊等候，其他志工們也包裝完成96份愛心餐盒。台灣朋友一日志工行，微笑招呼，結善緣。

