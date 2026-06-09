0610歷史今天 齊柏林花蓮墜機關懷
2017年6月10日，導演齊柏林在花蓮執行空中勘景任務時，直升機失事墜毀，與助手、機師三人不幸罹難。這一天，長期凝望台灣土地的眼睛，悄然閉上。齊柏林用20多年時間，累積超過1600小時飛行、30萬張空拍影像，拍下台灣的美麗，也揭露土地的傷痕。紀錄片《看見台灣》喚醒大眾對環境的關注。雖然他離開了，但守護土地的精神，仍由基金會、家人與更多人接續前行。
2017年6月10日，導演齊柏林搭乘凌天航空直升機在執行空中勘景任務時，在花蓮豐濱鄉山區從雷達上消失。事故現場殘骸散落，機上3人失去生命跡象，搜救人員低頭不語。這一天，就此閉上了一雙，長期凝望台灣的眼睛。
時任凌天航空處長 黃為君(2017)：「預計先到瑞穗然後轉海岸線，轉回到池上的起降點，在一個多小時後失去聯絡。」
時任花蓮消防第二大隊長 王明志(2017)：「機身跟機尾是分開，大致上還算是完整，那3具大體沒有說離得非常開，兩具看得出來還是在機身內部，一具是被拋出機身之外。」
花蓮的殯儀館內，氣氛凝重。導演齊柏林、助手陳冠齊，以及機師張志光，3位逝者遺體在此安放，慈濟志工關懷家屬，輕聲陪伴。
慈濟志工 鍾麗雅(2017)：「我想驟然聽到這種訊息，幾乎沒有人可以承受得起。齊太太先在那個地方，我就鼓勵她要把她哭出來。」
《看見台灣》製片 曾瓊瑤(2017)：「我們感恩慈濟上人，還有(慈濟)師父師兄師姊，還有法鼓山的師姊，來助念陪伴安慰我們。」
6月12日，兩架C-130運輸機載著3位罹難者遺體，從花蓮起飛，護送回台北。飛機降落在松山機場。停機坪上，國軍和志工列隊，向這位用生命愛護台灣的導演，致上最深的敬意與感謝。
前中華電信基金會執行長 林三元(2017)：「用他的生命來告訴大家，台灣的環境的議題非常地嚴重，這個嚴重到大家必須要有些行動，我個人非常難過。」
慈濟志工 沈瑞源(2017)：「他對他的願望的一個想要去實現的狀況，雖然我們不一定在這個世上，我們可以看得見，但是也許我們祝福他，他可以造福更多人。」
慈濟志工 蔡青兒(2017)：「一個擁抱，牽一個手，我覺得這就是最好的陪伴。」
證嚴上人開示(2017.6.12)：「天人永隔，新聞每一台都有在說，很不捨。人人所表達的總是對他都有景仰的，因為他有付出，熱愛台灣。一直到了把他的遺體運回台北去，這實在是人生的價值。不是生命的長短，是他的生命價值觀，他有做到了，還是為他祝福。」
齊柏林與天空的緣分，開始於1990年。他進入國道工程局，從此用鏡頭記錄台灣。這一拍，就是20多年，累積超過1600小時的飛行時數，拍下30萬張照片。2009年，毅然離開公職，抵押房子，傾盡所有完成《看見台灣》，也看見美麗與傷痕。
齊柏林(2014)：「我特別關心台灣的環境，那我也非常喜歡記錄台灣人在這個土地上，勤懇耕種等等各行各業的這種地景地貌。我想要為我生長的這個時間點(2016)這個世代，留下台灣的地理的面向。在發掘台灣的問題，大概40%左右，是在跟國際上的關聯，因為我們不能忽略了跟我們周邊國家鄰近地區的一些生態的問題。你看見了台灣以後，你才知道怎麼樣去愛護它、珍惜它、疼惜它。」
「左槳左槳。」
碧藍的太平洋，蘭嶼達悟族的朋友們，和齊柏林生前的約定，並沒有被遺忘。海浪聲中，他們划著傳統拼板舟，向這位永遠的朋友致意。
黑潮勇士 張士凱(2021)：「繞島的方式，就是每個縣市(划行)，就是20到30K(公里)。雖然他不在，那約定還是在，因為他的家人還在。我們讓他的家人看了，就代表他也看得到。」
海洋大學榮譽講座教授 邱文彥(2021)：「因為過去我們大概都是從平面來看台灣，但是現在從空中看台灣的時候，你會發現說台灣特別地漂亮。我們環境的發展跟經濟的發展，要能夠兼籌並顧。」
父親未走完的路，兒子決定接過來。
齊柏林導演兒子 齊廷洹(2023)：「你看這個河，它根本就不是一條河該有的顏色。這些髒水到海裡面去之後，就是魚吃下去，魚吃下去就變成我們把牠吃下去。大家能夠提起意識去維護(台灣土地)。有個研究說，影像傳達速度是文字的8萬倍，這我是很相信。確實覺得，我去學生那邊演講的時候，學生的反應是很好的。這是我從來沒看過的地方，我很想保護它。」
2018年，「看見．齊柏林基金會」正式成立，兒子齊廷洹離開教職投身基金會。目標不僅是將齊柏林生前的作品數位化，更要為台灣的土地，找到下一雙接棒凝望的眼睛。
民眾(2024)：「很支持齊導這分精神，讓全台灣的民眾，都能夠更了解齊導，然後大家一起守護這片土地。」
看見．齊柏林基金會董事 齊廷洹(2024)：「台灣各地的地景，還是不斷在發生改變當中，所以我們會希望說，號召有志之士一起來加入我們，能夠持續地去記錄這個地方。」
慈濟慈善基金會執行長 顏博文(2024)：「對台灣這片土地的關愛，那也是慈濟長年對於台灣整個慈善人文，還有上人也非常重視環境保育。」
「2017年，他離開了，但是那雙凝視土地的眼神沒有消失。」
「3、2、1。」
2025年11月29日，台灣第一顆自製光學遙測衛星「福衛八號」成功升空。
總統 賴清德(2025)：「率先升空的這顆衛星，它被命名為齊柏林，希望齊柏林導演的精神，可以延伸到太空。」
國家太空中心主任 吳宗信(2025)：「它可以提供我們未來防災，還有救災、國土規劃，甚至守護國土安全。」
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