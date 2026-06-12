0613歷史今天 葉慈靖返台報告推動現況 催生全馬首個慈濟據點

1993年6月13日，馬來西亞第一顆慈濟種子葉慈靖，向證嚴上人報告慈濟在檳城推動的情形。上人勉勵，只要播下一顆種子的希望，就要用心栽培。兩個月後，慈濟馬來西亞聯絡處在檳城正式成立，成為全馬第一個慈濟據點。從慈善訪視起步，逐步拓展到醫療、教育與人文志業，馬來西亞慈濟人在多元宗教社會中深耕付出。30多年來，從一顆種子到數千位志工，讓千手觀音的精神，在南洋大地開枝展葉。

1993年6月13日，馬來西亞第一顆種子葉慈靖，向上人報告慈濟在檳城推動狀況。上人開示，只要有播下一顆種子的希望，就要用心栽培經營。兩個月後的8月11日，慈濟馬來西亞聯絡處，在檳城正式成立，這也是全馬第一個慈濟據點。

廣告 廣告

靜思精舍 德慈法師(1993)：「大家真的很有心，在馬來西亞這個地方，真正能夠把師父他的精神，慈濟的慧命，來落實在我們馬來西亞，真的我們慈濟的精神到哪裡，苦難的眾生、苦難的民眾，就能夠得救。」

而慈濟能在馬來西亞播下這顆種子，其實是台灣慈濟志工葉慈靖帶去的，1989年2月，她被任職的公司，調派到馬來西亞檳城。

慈濟志工 葉慈靖(1997)：「我記得剛來(馬來西亞)的那一天，我非常地不習慣，我4月就回去(台灣)的第2天，我馬上回到花蓮，那後來師父問我說，習慣了沒，我跟師父說，我不習慣，因為我吃得不習慣，天氣又熱，結果師父跟我講說，人要去適應環境，不是環境去適應你，而且馬來西亞也沒有委員，妳正好去那個地方(檳城)，將我們慈濟精神發揚光大。」

葉慈靖剛開始，先向自己公司的同事推廣靜思語，爾後再透過朋友介紹，認識當地的佛教道場和企業家，慢慢將慈濟精神在當地闡揚。

慈濟志工 葉慈靖(2013)：「我一個外國人(台灣人)，我怎麼可能讓慈濟精神，在這裡(馬來西亞)發揚光大，是不可能的，一直到我去參觀濟航師兄的工廠，我看到他們用了(聘僱)一些視障的盲胞，當時看到是很感動，所以那個時候就想，嗯，要來度這一家。」

有了這樣的念頭後，當地志工人數也與日俱增，1993年5月，18位檳城志工回到台灣花蓮尋根，期許能更完整地認識慈濟，了解上人「為佛教、為眾生」的真義。

慈濟志工 陳慈力(1993)：「我前生跟師父是有緣，所以我見到師父，就好像我見到我的母親一樣。」

同年8月7日，郭濟航再次回到花蓮，從上人手中接過一尊木雕觀音聖像，也把千手千眼觀世音菩薩的精神一併帶回馬來西亞。

證嚴上人開示(1993.8.7)：「馬來西亞對我來說是很遙遠，對你們來說是很近，但是對我來說，更是貼(心)，有形的是很遠，無形的是很近，知道嗎？你要踏踏實實地去，把慈濟的精神發揮在那邊，要好好以菩薩心為心，要救苦救難的心，好吧，觀世音菩薩，就讓你們請回去，發揮聞聲救苦。」

取回觀音聖像後，8月11日，全馬第一個慈濟據點在檳城成立，郭濟航成為首任負責人，也是全球第一個由當地志工承擔負責人的慈濟海外據點。帶領志工團隊在北馬拓展慈濟各項志業。

慈濟馬來西亞分會首任執行長 郭濟航(2011)：「我回去(馬來西亞)做慈濟，回來(花蓮)，我就跟上人說，我不做了，我說，上人，我只做你的弟子，我不要做你的負責人，上人說，負責人就要負責「忍」，上人又說，你今年幾歲，我說30，上人就告訴我說，他28歲創辦慈濟，我覺得上人就很巧妙，知道我這種的傲氣，他知道我就不服輸嘛，他就用這樣子的開示來激勵我。」

聯絡處成立後，志工人數也飛快成長，1997年，升格為「慈濟馬來西亞分會」。2013年，在迎接20周年之際，志工還特別前往探視，當年第一個照顧戶「羅合海」夫婦。

馬來西亞分會首位慈濟照顧戶 羅合海(2013)：「(慈濟人)很好，對我們很好，我們非常感謝。」

聲音 慈濟志工 陳濟任(2013)：「基本上來說，其實慈濟對我們來講，實在是太重要了，不是我們為慈濟做什麼，而是因為慈濟，讓我們體會到我們自己本身，然後呢讓我們自己更好。」

慈濟志工 林慈心(2013)：「我們就從頭做到尾，不是說只幫助一次罷了，那個真的不究竟嘛，沒有真正地幫助到那個人、那個家庭，所以我們很感恩，上人教我們這種做好事，也要知道怎樣做，我覺得做慈濟，我覺得很有意義。」

1997年升格成為分會後，8月也迎來第一座洗腎中心的啟用，成為全馬第一家非政府組織營運、費用全免的洗腎中心，至今運作將近30年。

慈濟馬來西亞分會執行長 郭濟緣(2003)：「我就用這個我們慈濟的精神，我們訂了一個任務，我們是要做這個洗腎中心，要為(沒錢但)需要洗腎的人服務。」

慈濟馬來西亞分會，從慈善起步拓展至醫療扶助，2001年1月2日，更成立全球第一所慈濟幼兒園。

時任檳城慈濟幼兒園主任 陳姍姍(2013)：「我們要開課的前一天，我們三位，那時候我們只有三位老師，就分別負責三個年齡，就從3歲到5歲，其實那時候是滿沮喪的，我們都勉勵彼此說，我們都是上人的弟子，教育這條路真的是很長，不能急，當然它也同樣不能等。」

在這麼多志業同步推展的同時，檳城靜思堂也如火如荼興建中，2003年8月，慈濟馬來西亞分會10周年之際，也喜迎它的落成。

慈濟志工 葉慈靖(2003)：「馬來西亞真的是一個福島，很多的道場的長老，都是一直在背後默默地，幫忙推動。」

一個佛教組織，能在穆斯林國度，將慈濟各項志業如此深耕，因此上人也在2012年7月，獲馬來西亞檳城州元首，冊封「拿督斯里」的榮譽勳銜。這個獎項肯定了慈濟志工在馬來西亞的耕耘。授勳儀式因上人未能親自出席，2015年委由靜思精舍德𠆩法師代表領取。

時任檳城首席部長 林冠英(2013)：「如果有10個火災，10次也見到他們(慈濟志工)在給援助，而且令到我很感動，為什麼？因為福利部沒到，他們(慈濟志工)先到，所以有一些馬來團體，也很願意捐錢給慈濟，因為有看到你們所做出的貢獻，所給予的協助。」

證嚴上人開示(2012.7.15)：「應該給的是「慈濟人」，做事是慈濟人在做啊，並不是我啊，這麼高的榮耀(冊封拿督斯里)，我哪能受得起呢，感恩慈濟人，腳踏在哪一塊土地，都是要守當地的規律，而且要為當地而付出。」

更多 大愛新聞 報導：

醫療搭配親情鼓勵 嚴重腦傷恢復清明

慈大模擬手術落幕 感恩送別無語良師

