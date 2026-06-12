0613歷史今天 葉慈靖返台報告推動現況 催生全馬首個慈濟據點
1993年6月13日，馬來西亞第一顆慈濟種子葉慈靖，向證嚴上人報告慈濟在檳城推動的情形。上人勉勵，只要播下一顆種子的希望，就要用心栽培。兩個月後，慈濟馬來西亞聯絡處在檳城正式成立，成為全馬第一個慈濟據點。從慈善訪視起步，逐步拓展到醫療、教育與人文志業，馬來西亞慈濟人在多元宗教社會中深耕付出。30多年來，從一顆種子到數千位志工，讓千手觀音的精神，在南洋大地開枝展葉。
1993年6月13日，馬來西亞第一顆種子葉慈靖，向上人報告慈濟在檳城推動狀況。上人開示，只要有播下一顆種子的希望，就要用心栽培經營。兩個月後的8月11日，慈濟馬來西亞聯絡處，在檳城正式成立，這也是全馬第一個慈濟據點。
靜思精舍 德慈法師(1993)：「大家真的很有心，在馬來西亞這個地方，真正能夠把師父他的精神，慈濟的慧命，來落實在我們馬來西亞，真的我們慈濟的精神到哪裡，苦難的眾生、苦難的民眾，就能夠得救。」
而慈濟能在馬來西亞播下這顆種子，其實是台灣慈濟志工葉慈靖帶去的，1989年2月，她被任職的公司，調派到馬來西亞檳城。
慈濟志工 葉慈靖(1997)：「我記得剛來(馬來西亞)的那一天，我非常地不習慣，我4月就回去(台灣)的第2天，我馬上回到花蓮，那後來師父問我說，習慣了沒，我跟師父說，我不習慣，因為我吃得不習慣，天氣又熱，結果師父跟我講說，人要去適應環境，不是環境去適應你，而且馬來西亞也沒有委員，妳正好去那個地方(檳城)，將我們慈濟精神發揚光大。」
葉慈靖剛開始，先向自己公司的同事推廣靜思語，爾後再透過朋友介紹，認識當地的佛教道場和企業家，慢慢將慈濟精神在當地闡揚。
慈濟志工 葉慈靖(2013)：「我一個外國人(台灣人)，我怎麼可能讓慈濟精神，在這裡(馬來西亞)發揚光大，是不可能的，一直到我去參觀濟航師兄的工廠，我看到他們用了(聘僱)一些視障的盲胞，當時看到是很感動，所以那個時候就想，嗯，要來度這一家。」
有了這樣的念頭後，當地志工人數也與日俱增，1993年5月，18位檳城志工回到台灣花蓮尋根，期許能更完整地認識慈濟，了解上人「為佛教、為眾生」的真義。
慈濟志工 陳慈力(1993)：「我前生跟師父是有緣，所以我見到師父，就好像我見到我的母親一樣。」
同年8月7日，郭濟航再次回到花蓮，從上人手中接過一尊木雕觀音聖像，也把千手千眼觀世音菩薩的精神一併帶回馬來西亞。
證嚴上人開示(1993.8.7)：「馬來西亞對我來說是很遙遠，對你們來說是很近，但是對我來說，更是貼(心)，有形的是很遠，無形的是很近，知道嗎？你要踏踏實實地去，把慈濟的精神發揮在那邊，要好好以菩薩心為心，要救苦救難的心，好吧，觀世音菩薩，就讓你們請回去，發揮聞聲救苦。」
取回觀音聖像後，8月11日，全馬第一個慈濟據點在檳城成立，郭濟航成為首任負責人，也是全球第一個由當地志工承擔負責人的慈濟海外據點。帶領志工團隊在北馬拓展慈濟各項志業。
慈濟馬來西亞分會首任執行長 郭濟航(2011)：「我回去(馬來西亞)做慈濟，回來(花蓮)，我就跟上人說，我不做了，我說，上人，我只做你的弟子，我不要做你的負責人，上人說，負責人就要負責「忍」，上人又說，你今年幾歲，我說30，上人就告訴我說，他28歲創辦慈濟，我覺得上人就很巧妙，知道我這種的傲氣，他知道我就不服輸嘛，他就用這樣子的開示來激勵我。」
聯絡處成立後，志工人數也飛快成長，1997年，升格為「慈濟馬來西亞分會」。2013年，在迎接20周年之際，志工還特別前往探視，當年第一個照顧戶「羅合海」夫婦。
馬來西亞分會首位慈濟照顧戶 羅合海(2013)：「(慈濟人)很好，對我們很好，我們非常感謝。」
聲音 慈濟志工 陳濟任(2013)：「基本上來說，其實慈濟對我們來講，實在是太重要了，不是我們為慈濟做什麼，而是因為慈濟，讓我們體會到我們自己本身，然後呢讓我們自己更好。」
慈濟志工 林慈心(2013)：「我們就從頭做到尾，不是說只幫助一次罷了，那個真的不究竟嘛，沒有真正地幫助到那個人、那個家庭，所以我們很感恩，上人教我們這種做好事，也要知道怎樣做，我覺得做慈濟，我覺得很有意義。」
1997年升格成為分會後，8月也迎來第一座洗腎中心的啟用，成為全馬第一家非政府組織營運、費用全免的洗腎中心，至今運作將近30年。
慈濟馬來西亞分會執行長 郭濟緣(2003)：「我就用這個我們慈濟的精神，我們訂了一個任務，我們是要做這個洗腎中心，要為(沒錢但)需要洗腎的人服務。」
慈濟馬來西亞分會，從慈善起步拓展至醫療扶助，2001年1月2日，更成立全球第一所慈濟幼兒園。
時任檳城慈濟幼兒園主任 陳姍姍(2013)：「我們要開課的前一天，我們三位，那時候我們只有三位老師，就分別負責三個年齡，就從3歲到5歲，其實那時候是滿沮喪的，我們都勉勵彼此說，我們都是上人的弟子，教育這條路真的是很長，不能急，當然它也同樣不能等。」
在這麼多志業同步推展的同時，檳城靜思堂也如火如荼興建中，2003年8月，慈濟馬來西亞分會10周年之際，也喜迎它的落成。
慈濟志工 葉慈靖(2003)：「馬來西亞真的是一個福島，很多的道場的長老，都是一直在背後默默地，幫忙推動。」
一個佛教組織，能在穆斯林國度，將慈濟各項志業如此深耕，因此上人也在2012年7月，獲馬來西亞檳城州元首，冊封「拿督斯里」的榮譽勳銜。這個獎項肯定了慈濟志工在馬來西亞的耕耘。授勳儀式因上人未能親自出席，2015年委由靜思精舍德𠆩法師代表領取。
時任檳城首席部長 林冠英(2013)：「如果有10個火災，10次也見到他們(慈濟志工)在給援助，而且令到我很感動，為什麼？因為福利部沒到，他們(慈濟志工)先到，所以有一些馬來團體，也很願意捐錢給慈濟，因為有看到你們所做出的貢獻，所給予的協助。」
證嚴上人開示(2012.7.15)：「應該給的是「慈濟人」，做事是慈濟人在做啊，並不是我啊，這麼高的榮耀(冊封拿督斯里)，我哪能受得起呢，感恩慈濟人，腳踏在哪一塊土地，都是要守當地的規律，而且要為當地而付出。」
更多 大愛新聞 報導：
醫療搭配親情鼓勵 嚴重腦傷恢復清明
慈大模擬手術落幕 感恩送別無語良師
其他人也在看
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
SpaceX上市＋美伊協議快達成 美股歡喜收紅
[NOWNEWS今日新聞]馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC...
SpaceX上市首日飆23%！美股全面收紅 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導Space X上市首日飆出23%好成績，加上美伊協議有所著落，美國股市週五（12日）上揚。道瓊工業指數上漲353點，漲幅0.7%，收在51,202點；標普500指數上漲37點，漲幅0.5%，收在7,431點；那史達克指數上漲79點，漲幅0.31%，收在25,888點。台積電ADR上漲2元、收在每股423美元，漲幅0.68%；輝達上漲0.32美元、收在205美元，漲幅0.16%。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
匈牙利新政府撤銷否決 歐盟週一重啟烏克蘭入盟談判
歐盟宣布將於週一重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保
上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。