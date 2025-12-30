075型兩棲攻擊艦首度參與圍台軍演 專家：戰力四大優勢明顯

大陸解放軍東部戰區29日下午宣布，正在進行的「正義使命-2025」演習中，新型兩棲攻擊艦編隊、轟炸機編隊及無人機等新質作戰力量悉數亮相，這也是075型兩棲攻擊艦首次在圍台演習中現身。大陸國防大學張弛教授接受《環球時報》採訪時，以四個「十分」形容解放軍戰鬥力表現。

大陸本次圍台演習公布的畫面。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校29日表示，當天解放軍東部戰區於台灣島東南海空域，組織轟炸機編隊、兩棲攻擊艦編隊、反艦常導等兵力，開展艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等科目演練，檢驗內線外線一體聯動、兵力火力盡遠制敵能力。

據報導，兩棲攻擊艦被譽為「奪島利器」。大陸東部戰區發布的演習畫面可以看出，本次參加演習的正是075型兩棲攻擊艦。這是大陸國產兩棲攻擊艦首次在圍台系列演習中亮相。

張弛介紹，兩棲攻擊艦用於進行兩棲攻擊作戰任務，透過快速投送登陸兵力對陸地進行攻擊。075型兩棲攻擊艦排水量超過3萬噸，採用全通甲板設計，甲板上配備多個直升機起降點，可同時調度多架艦載直升機作業，機庫可容納30多架直升機，船塢可容納若干艘氣墊登陸艇，車輛甲板能裝載數十輛兩棲戰車，可單次投送約1個加強營的作戰單位。

大陸本次圍台演習公布的畫面。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

他指出，該型艦作戰模式多樣，包括垂直登陸、超越登陸及平行登陸三種模式，在一定條件下可協調開展、同步進行。張弛表示，國產兩棲攻擊艦的技術性能達到世界先進水平，作戰能力相當強悍。

早些時候，《路透社》報導稱，雖然解放軍去年在軍事演習中演練台灣周邊港口封鎖，但這是解放軍首次公開表示，在台灣島周邊進行的演習旨在對外部軍事干涉形成威懾。張弛分析，29日下午東部參演部隊位台島以東重點演練遠程奔襲、聯合精打等科目，檢驗遠域機動作戰能力，同時演練對外部干涉勢力的重要目標進行模擬精確打擊。

張弛總結，演習主要特點是「內封外拒」，對內封控「台獨」分裂勢力，對外拒止外部干涉勢力。主要動作是「內壓外擴」，上午演練以「內壓」為主，形成聯合圍島、進逼封控之勢，下午演練以「外擴」為主，形成海空阻隔、外線慑打之勢。

大陸本次圍台演習公布的畫面。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

而與大陸解放軍的軍力相比，據台灣媒體報導，為應對解放軍演習，我海巡署聲稱調度大型艦船於各海域預置對應，出動停靠高雄港的海巡雲林艦、高雄艦、苗栗艦，此外1艘錦江級艦和2艘光六導彈快艇出港應對。張弛表示，台灣將現有20多艘驅逐艦、護衛艦幾乎傾巢出動，還不得不把海巡署艦艇拉出來湊數，仍然捉襟見肘。

張弛認為台灣裝備對外依賴程度高，裝備不僅有天生缺陷，適應性也差，因此作戰性能將大打折扣。此外，由於台灣裝備彈藥高度依賴外部供給，難以自給自足、持續作戰，一旦台灣外部援助遭切斷，台灣彈藥就無法得到補給。

張弛指出，從大陸本次演習內容看，解放軍懲戒「台獨」分裂勢力、拒止外部干涉勢力的手段工具是十分豐富的，封控目標是十分精準的，孤困能力是十分強大的，拒止干涉是十分有力的。這充分表明大陸實現祖國完全統一的民意無比堅實、基礎無比雄厚、力量無比強大。

