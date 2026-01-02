076部署新無人戰鬥機成「航母」! 專家：打造「雙子型聯合作戰系統」

有中國專家指出，解放軍很可能將 076 型兩棲攻擊艦做為「無人機航母」，與「福建艦」航空母艦共同打造「尖刀配蜂群」的「雙子星聯合作戰系統」。圖為 076 型兩棲攻擊艦想像圖。 圖：翻攝自 騰訊網 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 近年來，中國不斷推動軍事領域的發展，並推出多款新型武器，試圖近一步強化解放軍的戰鬥能力。近期有專家稱，中國可能在 076 型兩棲攻擊艦「四川艦」上裝備新型隱身無人戰鬥機，將該艦升級為「無人機航母」，並計畫與「福建艦」航空母艦共同部署，打造「尖刀配蜂群」的「雙子星聯合作戰」策略。

《騰訊網》軍事專欄作者「矚望雲霄」指出，近期一張疑似由上海船廠流出的「四川艦」照片引發大量中國網友關注，停靠在該艦甲板上的新型無人機更成為了民眾討論的焦點。「矚望雲霄」表示，該架無人機外型設計與解放軍海軍使用的「攻擊-21 」存在較大的差異，推測該架無人機可能是用於輔助解放軍海軍航空兵的「忠誠僚機」或新型「無人戰鬥機」。

近年來，中國持續推動軍工產業的發展，多款新型武器也陸續開始在解放軍內服役。圖為參與閱兵活動的「攻擊-11 」隱形攻擊無人機。 圖：翻攝自 騰訊網 樞密院十號

「矚望雲霄」稱，該款無人機與「攻擊-21 」最大的不同在於機體尾部，「『攻擊-21 』採用最大化隱身能力的無尾翼設計，而此款新型無人戰鬥機則是採用『實用主義』的 V 字垂尾，擁有更低的起降與操作門檻，甚至連研發、維護成本都可能比『攻擊-21 』更低」。

「矚望雲霄」認為，新型無人戰鬥機的定位很可能是「消耗型制空平台」，推測該款無人機的核心任務為搶奪制空權以及攔截敵方導彈，並在軍事行動的過程中與有人操縱的戰機進行合作。

解放軍殲-35戰機。 圖 : 翻攝自止戈軍是我

「矚望雲霄」指出，解放軍未來可能將搭載多款無人機的 076 型兩棲攻擊艦與「福建艦」航母進行搭配。其中，「福建艦」可以透過電磁彈射系統發射殲-35 等頂尖有人戰機，負責進行戰場指揮、高強度空戰等較精細的任務；搭配的 076 型兩棲攻擊艦則會成為「無人機控制中心」，持續發射各種可與有人戰機合作的無人戰鬥機，「以品質加數量的雙重優勢壓制對手」。

「矚望雲霄」強調，與美軍的兩棲攻擊艦不同， 076 型配有一條電磁彈射器以及多道阻攔索，可輕鬆收放各種類型的無人機，並化身為無人機的後勤與作戰指揮關鍵節點。「矚望雲霄」認為， 076 管蜂群，福建艦管尖刀的作戰模式將成為一套完整的「雙子星聯合作戰系統」，「美軍在這個領域還停留在『紙上談兵』的階段」。

