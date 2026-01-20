0918震災3座橋梁重建持續趕工 花蓮縣府拚「這時間」完工通車
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
花蓮0918地震造成花蓮南區高寮大橋、崙天大橋、玉長大橋等3座橋梁倒塌損壞，目前重建工程進度仍備受外界關注，對此，花蓮縣政府今（20）日表示，因09183座橋梁重建工程雖後續又遭受多次颱風豪雨，導致秀姑巒溪水系溪水暴漲而影響工程進度，目前經花蓮縣府及工程施工團隊積極辦理及趕工，施工進度仍保持微幅超前，並將於今年內陸續完工通車。
花蓮縣府指出，3座橋梁進度最快者為玉里鎮的高寮大橋，因採用施工速度相對較快的鋼構箱型梁設計，目前已完成所有下部構造及上部構造的鋼箱梁吊放及橋面板、伸縮縫、防震拉桿等工項，工程進度已超過90%，施工廠商也正積極加緊趕工，將力拼今年農曆春節前開放通車。
「2座橋梁截至目前施工進度也近70%，而持續在進行中的也包括北側引道0K+405至0K+428基礎施工及南側引道擋土牆施工等工作。」花蓮縣府補充，崙天大橋及玉長大橋則為併案發包重建工程，玉長大橋已於今年1月13日開始施作第1支預力梁的吊梁作業，預計先於1月13日至16日完成第一批次40支預力梁的吊放施工；第二批次32支預力梁吊放作業則預定於今年4月至5月進行。
花蓮縣府強調，為確保施工安全與品質，3座橋梁於施工期間均由專業工程團隊執行監造，並落實各項安全檢查及交通疏導措施，對於因施工期間遭受多次颱風豪雨而影響工進部分，也召開會議要求施工團隊提出趕工方案，除高寮大橋外，也力拼崙天大橋及玉長大橋能在今年7到8月完成並開放通行。
照片來源：花蓮縣府
