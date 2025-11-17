「0km：重訪山林課」 回望百年林業調查起點

記者范瑜／專題報導

林業保育署「0km：重訪山林課」特展，首度公開日據時期山林課職員珍貴的手繪地圖、檔案與調查紀錄，帶領觀眾重返山林課職員宿舍，回望百年前逐步開發林業的歷程，展覽以「0km」為名，象徵林業調查的起點，思考人與自然的關係，實踐永續山林的價值，展期自即日起至明年7月26日止。

4大主題 一窺擘劃永續利用經營模式

「0km：重訪山林課」特展在保育小站展出，昔日總督府山林課宿舍，現為展覽空間，主題分為「山林課的誕生」、「把森林畫在地圖上」、「山林課職員的日常」及「戰時到戰後的森林利用與經營」，透過手繪地圖、林野調書、測量器具、歷史影像與珍貴文獻，觀眾可窺見當時林業從業人員如何以雙腳丈量山林，並將森林化為地圖與數據，擘劃永續利用的經營模式。

18世紀時，德國首先開始發展現代林業，日本經歷明治維新後，臺灣總督府山林課在1925年時展開「森林計畫事業」，在他們眼中，臺灣長年氣候濕潤，廣育熱帶、亞熱帶雨林，令人稱奇。進入臺灣密林的山林課職員，經歷崎嶇山徑和野地求生，調查森林位置、邊界與面積，並進行「區分調查」，確定各蕃社的位置與邊界，他們利用羅盤經緯儀、水準儀和羅盤儀等工具，將林地分區，直至1940年代，全臺劃分出40個事業區，奠定經營林業的基礎。

手繪林圖還原山貌 全長8公尺巨作

除了測量，山林課還有製圖與統計的技藝，運用鴨嘴筆、比例繪圖等工具，將策會結果轉至地圖上，接著使用求積儀估算森林面積，把3D的森林轉化成2D，成為圖上的色塊與統計數字；然而，當時的調查未能走入高山地區，只掌握了淺山地區，隨著愈來愈多林業人走入森林，許多植物被命名，像是土楠、巒大杉及小西氏石櫟等，藝術家劉致宏以此為靈感創作《植間》，供觀眾欣賞。

值得一提的是，山林課規劃了40個事業區，每一事業區的經營計畫，詳列未來10年的造林與伐木計畫，並標記在66張地圖上面，這些地圖拼起來後，全長8公尺、寬3公尺多，現場展出，觀眾可以翻閱這些地圖，了解當時的林業規劃。

林業保育署「0km：重訪山林課」特展，以「0km」象徵林業調查起點，實踐永續山林的普世價值。（取自林業保育署）

山林課職員手繪山林美景，留下許多精美的明信片。（記者范瑜攝）

展覽以時間軸敘述山林課的誕生歷史背景，並展出複製的珍貴文獻。（記者范瑜攝）

觀眾可以親手使用儀器在地圖上量測，比較大安森林公園和青年公園面積。（記者范瑜攝）

透過特展，觀眾可窺見山林課如何將森林資訊轉化為精準數據與文獻。（記者范瑜攝）

羅盤經緯儀、水準儀等測量工具，見證當年林業從業人員如何以雙腳丈量山林，奠定經營基礎。（記者范瑜攝）

