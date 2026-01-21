南部中心／廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導

高雄楠梓一間便當店，價格佛心，單一主菜只要銅板價，升級到兩樣肉類主菜，價格也是百元有找，根本是月底救星，但最近卻傳出，老闆70幾歲，加上員工不好找，便當店可能要熄燈，不過，消息一出，老主顧相當不捨，紛紛上網PO文，希望佛心老闆繼續經營。





1主菜只要銅板價! 楠梓佛心便當"找不到員工"恐要熄燈

四樣配菜有菜脯蛋、高麗菜、綠色蔬菜、豬耳朵，搭配主食滷雞塊，便當盒的量多到快滿出來，只要60元，讓民眾直呼根本是月底救星。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





還不到正餐時間，便當店的客人，從店裡排到店外，大排長龍的盛況，幾乎在營業時間，天天上演。消費者表示，都要排很久，一報出來客人就很多啊，我們就要排很久、吃了很久了，它的菜又便宜又好吃，我坐公車來的耶，常常來啊，一個星期至少來兩三次、因為怕它人太多了，怕排隊，所以9點多就來排隊。





1主菜只要銅板價! 楠梓佛心便當"找不到員工"恐要熄燈

客人的暖心回饋，讓老闆動心，說會再考慮是否要繼續經營，或許有機會讓這銅板美食，繼續飄香。（圖／民視新聞）





這間開在高雄楠梓區的便當店，已經開業近30年，不僅賣的品項多，佛心價格也是吸客的原因之一，看看便當盒，四樣配菜，有菜脯蛋、高麗菜、綠色蔬菜、豬耳朵，搭配主食滷雞塊，便當盒的量多到快滿出來，只要60元，讓民眾直呼根本是月底救星。消費者表示，一樣的配菜，在外面買起碼要90元。

櫃檯人員的手忙個不停，滿頭白髮的老闆，也趕緊從廚房，端出炸的油亮亮的雞腿補貨。業者透露，由於員工不好找，缺工讓他興起想退休的念頭，但客人總是勸他繼續經營。便當店老闆娘表示，我們這邊的客人就一直在網路上，一直講好話，一直要求老闆繼續繼續，老闆好像有一點心動，因為客人這麼好，又捨不得說不做。客人的暖心回饋，讓老闆動心，說會再考慮是否要繼續經營，或許有機會讓這銅板美食，繼續飄香。





原文出處：1主菜只要銅板價! 楠梓佛心便當"找不到員工"恐要熄燈

更多民視新聞報導

好可愛！高捷、北港朝天宮跨界合作 貓站長蜜柑穿虎爺戰袍畫面曝

好佛心! "整顆草莓"麻糬僅10元 顧客排隊等3小時

台中發送高麗菜吸引人龍 彰化推拔蘿蔔體驗

