1人中鏢全家遭殃！專家提醒：「這疾病」傳染力強 夜間發作超崩潰

「疥瘡」是一種由疥蟲感染引起的傳染性皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，特別容易在家庭、養護機構及監所中造成群聚感染。感染疥蟲後，不會立即出現症狀，潛伏期可長達2至6周，而出現癢感是所有疾病之最，夜間會特別嚴重，以致影響睡眠與生活品質。

疥瘡好發於身體皺摺處 常在夜間搔癢到不行

疥瘡的症狀主要在身體有皺摺的地方，會長比較大顆的丘疹，主要都長在鼠蹊部、大腿內側，還有屁股股溝，特別是在晚上睡覺時，常常會被癢醒沒有辦法睡，甚至會癢到抓破皮流血。

台北榮總皮膚科主治醫師何翊芯表示，疥蟲是以人類為唯一的宿主，所以它主要會在人跟人之間互相傳播。如果感染了疥蟲，會在晚上特別非常癢，是因為疥蟲會在夜間時容易爬行、產卵，才會感覺特別搔癢。

疥瘡傳染力極高 機構內須嚴加防範

台北榮總皮膚部主任陳志強表示，疥瘡最需擔心的並不是疾病本身，而是其傳染力，因為疥瘡的傳染力極強，家人或其他的親朋好友，只要接觸過便有機會中。很多時候在機構，比方說老人安養中心、安養院，或者是一些監獄、軍隊，也都有集體傳染的可能性，所以針對疥蟲，一定要及早診斷跟治療。

台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔指出，通常是要人與人長時間接觸後，才會導致疥瘡的感染症，一般典型疥瘡病友的皮膚上僅約有10至15隻疥蟲，但在結痂型疥瘡病友身上，可能會帶有上千隻疥蟲，傳染力極高，需要採取積極的治療與嚴格隔離措施。

疥蟲死後仍可能持續搔癢 及早治療是關鍵

其實在疥蟲被殺死後，角質層仍留有蟲體殘骸與糞便，會引起免疫過敏反應，導致持續性搔癢，通常持續2到4周，屬於「疥瘡後癢症」。何翊芯醫師說明，因為疥蟲喜歡躲在皮膚溫度比較高跟柔軟的地方，所以可以看到在病人的腋下、鼠蹊、生殖器還有肚臍這些地方，如果一旦感染疥瘡，醫師通常會給一些擦的或是吃的殺疥蟲藥來治療。但只要及早診斷、正確用藥、清潔環境，疥瘡就能痊癒，不用過度恐慌。

