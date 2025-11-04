1人中鏢全家遭殃！醫曝H3N2「流感傳染力強」：嚴重恐多重器官衰竭
健康中心／陳慈鈴報導
衛福部疾管署表示，依流感監測資料顯示，目前國內流感疫情仍處於流行期。為了讓民眾了解如何防疫，台灣胸腔暨重症加護醫學攜手台北榮總舉辦「全民迎戰流感季—流感重症OUT！」衛教策展。
根據《中央社》報導，台北榮總感染管制中心主任林邑璁於開展當日表示，每年的流感病毒株都不一樣，今年的主流病毒株A型H3N2病毒傳染力特別強，從臨床個案可以看到，多起「一人中鏢、全家感染」案例，但凡與感染者有密切接觸，就可能因此感染。
台北榮民總醫院胸腔部主任暨台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，典型的流感病程「流感三部曲」，分別是上呼吸道感染、免疫反應啟動、嚴重併發症；其中，還發現有人在感染後的數日內，出現嚴重肺炎或呼吸衰竭的情況，主要族群包括中壯年及慢性病患者。
陳育民提醒，輕症期症狀包括發燒、喉嚨痛、鼻炎等，一旦出現就應該要積極治療，病毒若擴散至肺部，引起免疫系統失控，進而產生免疫風暴，可能會變成病毒性肺炎、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、敗血症等重症，更嚴重還可能導致多重器官衰竭。
普發現金1萬「直接歸0」！一票人含淚點頭：還沒拿到就沒了
粿粿認了！哭曝「iPad私人內容」被范姜彥豐抓包 律師一句話曝離婚關鍵
《浪姐7》名單瘋傳！林志玲、昆凌等7台灣女星入列 30人超強陣容曝光
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
