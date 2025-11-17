1人中6.92億大樂透 台彩曝1400元電選包牌

▲大樂透11月14日開出1注獨得頭獎6.91億元，由花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出，台灣彩券公司更透露，這名幸運兒花1400元電選包牌，還中了參獎及伍獎，全部抱走約6.92億獎金。（圖／Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 連續16期頭獎摃龜的大樂透，上周五11月14日開出頭獎，花蓮市1注獨得6.91億元，台灣彩券公司今（17）日更透露，這名頭獎幸運兒花1400元電腦選號包牌8個號碼，其中1注中了頭獎，另還中了參獎及伍獎，全部抱走約6.92億元獎金。

第114000105期大樂透上周五晚間開獎，開出的中獎號碼為「21、25、26、38、41、46」，特別號「04」，因頭獎已連續16期摃龜，累計頭獎有6億9198萬2796元，結果1注獨得，從花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。

彩券行代理人吳小姐當晚接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，很多人系統包牌，有的甚至花上萬元包牌，只是客人太多，沒印象誰中頭獎。不過，她透露，前一天她跟白天顧店員工有感受一些徵兆，而且很明顯，一開始是白天顧店員工賣彩券時，覺得好像被震一下，以為有地震，但在店內的客人都說沒有，因此，也不以為意。

晚上換她顧店，吳小姐印象深刻大概是晚上6點多上班，她突然被震一下，趕緊問旁邊的常客有沒有地震，但常客說沒有，還透露白天店內員工也這樣講，更直言「你們會開頭獎」，結果真的是常客吉言，今天就開出頭獎。除了開出頭獎前一日有徵兆之外，她也有去附近土地公廟拜拜，店內也有擺放「招財」的蟾蜍吉祥物及財神爺，都為店裡帶來好運。

台彩今日則進一步透露，這名大樂透頭獎得主是花1400元電選包牌8個號碼，其中1注中得頭獎，同時，中獎人還中了參獎及伍獎，總中獎金額約6.92億元。

