1人中6.92億大樂透 台彩曝1400元電選包牌
[NOWnews今日新聞] 連續16期頭獎摃龜的大樂透，上周五11月14日開出頭獎，花蓮市1注獨得6.91億元，台灣彩券公司今（17）日更透露，這名頭獎幸運兒花1400元電腦選號包牌8個號碼，其中1注中了頭獎，另還中了參獎及伍獎，全部抱走約6.92億元獎金。
第114000105期大樂透上周五晚間開獎，開出的中獎號碼為「21、25、26、38、41、46」，特別號「04」，因頭獎已連續16期摃龜，累計頭獎有6億9198萬2796元，結果1注獨得，從花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。
彩券行代理人吳小姐當晚接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，很多人系統包牌，有的甚至花上萬元包牌，只是客人太多，沒印象誰中頭獎。不過，她透露，前一天她跟白天顧店員工有感受一些徵兆，而且很明顯，一開始是白天顧店員工賣彩券時，覺得好像被震一下，以為有地震，但在店內的客人都說沒有，因此，也不以為意。
晚上換她顧店，吳小姐印象深刻大概是晚上6點多上班，她突然被震一下，趕緊問旁邊的常客有沒有地震，但常客說沒有，還透露白天店內員工也這樣講，更直言「你們會開頭獎」，結果真的是常客吉言，今天就開出頭獎。除了開出頭獎前一日有徵兆之外，她也有去附近土地公廟拜拜，店內也有擺放「招財」的蟾蜍吉祥物及財神爺，都為店裡帶來好運。
台彩今日則進一步透露，這名大樂透頭獎得主是花1400元電選包牌8個號碼，其中1注中得頭獎，同時，中獎人還中了參獎及伍獎，總中獎金額約6.92億元。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
6.91億大樂透開在花蓮！彩券行曝顧店曾「震」一下 還拜過土地公
1億元大樂透開在北市內湖！彩券行又驚又喜 曝店內彌勒佛招財
台中1人獨得3.15億大樂透！台彩曝幸運兒只花250元電選中頭獎
其他人也在看
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前
入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！
入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。 這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。Yahoo好好買 ・ 1 天前
6.91億開在花蓮！彩券行曝前一天顧店曾被「震」一下 常客笑「會開頭獎」竟成真
昨晚，第114000105期大樂透開獎，開出的中獎號碼為21、25、26、38、41、46，特別號04。由於過去已連續16期摃龜，這期頭獎累計金額已高達6億9198萬2796元。最終由一注獨得，中獎彩卷則是由花蓮市民生里公園路上的「積財庫彩券行」開出。據《NOWNEWS今日新聞》報導，彩券行代理...CTWANT ・ 1 天前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 6 小時前
8年前蕭敬騰代言羽絨外套下殺298元 「這款」行李箱掀搶購熱潮
超商、大賣場及美式賣場紛推出年底出清特價商品，包括蕭敬騰代言的羽絨外套、Care Bears聯名行李箱及星巴克隨星杯組等，引發民眾搶購熱潮！其中羽絨外套原價破千元現只要298元，行李箱更從2999元下殺至999元，星巴克隨星杯組699元上架即秒殺。行銷專家王福闓分析，透過社群媒體的傳播效應，換季及年末出清庫存和低價促銷活動成功刺激消費買氣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Gap中和環球店搶攻社區百貨奏效 試營運期間客單高居全台第一
美國生活時尚服飾連鎖Gap17日於中和環球Global Mall店正式開幕，儘管規模不大，但試營運期間客單已高居全台15店榜首，尤其是嬰幼童裝、男裝更是銷售主力。中時財經即時 ・ 2 小時前
今彩539開獎了！11/15中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114277期開獎，中獎號碼為20、29、12、28、25，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
把握機會！全聯限時2天祭優惠 衛生紙、餅乾買一送一
全聯福利中心推出LINE官方好友專屬優惠，15日、16日限時兩天提供四款民生用品買一送一，包括桂格高麗人蔘滋補液、好麗友O'RICE米餅、雀巢美祿可可球及Scott可麗舒3層柔厚抽取衛生紙等商品，消費者需出示折價券條碼才能享有優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 2 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
義大15周年慶11／21登場 祭15％超高回饋
全台壓軸義大15週年慶將於11月21日至12月21日盛大登場，於15日的義大璀璨之夜聖誕點燈拉開序幕！由啦啦隊女神寶兒擔任點燈大使，一同點亮全台室內最高聖誕樹，並帶來精彩的表演，最後還親自走訪揭開她私藏的推薦品牌，包括Tory Burch、MaxMara、MICHAEL KORS，而搭配這次週年慶將祭出15％超高的回饋，相信大家都可以輕鬆入手！不只如此，適逢政府普發現金，品牌紛紛加碼，讓1萬元發揮超過2萬元的價值！中時財經即時 ・ 23 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 22 小時前