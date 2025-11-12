1人主持多年！段慧琳節目加入新成員 挑戰三鐵、極限運動「陳美鳳都稱讚」

段慧琳帶著余思達跑宣傳。（民視提供）

段慧琳主持民視《GOGO Taiwan》多年，每次出外景都是體力大考驗，近日她與搭檔余思達來上《美鳳有約》做宣傳，主持人陳美鳳看到段慧琳大讚段慧琳主持行腳節目要上山下海，甚至還要挑戰高難度三鐵以及極限運動，讓陳美鳳忍不住豎起大拇指稱讚。

段慧琳一人主持節目多年，近日新加入成員余思達，又是體育系出身，讓她忍不住說：「我們合作外景好幾次，余思達有老靈魂，做事很穩、又很真誠很快就能接話，也完全不怕熱、不怕曬、不怕累…耐操又刻苦耐勞」，最開心就是兩人可以一起跑片台灣368個鄉鎮，錄影時更直接邀約陳美鳳上節目，讓陳美鳳直呼「太困難了！」而婉拒。

段慧琳坦言，外景節目經常有4、5天幾乎都不在家，回到家通常都又累又餓，就直接吃外食解決，根本沒力氣再煮，衣服也都堆著沒洗，所幸老公體恤幫忙分攤家務，讓段慧琳在節目上直誇老公是「神隊友」。

