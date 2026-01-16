1人扛下所有！公車司機制伏亮刀女 女乘客發文盛讚：很偉大

記者楊忠翰／台北報導

北市吳女掏美工刀要求公車司機開到派出所遭強制送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市1名31歲吳姓女子，16日上午8時7分搭乘682路線公車時，突然向司機表示自己錢包被偷，希望司機開到最近的派出所，吳女說完話後隨即掏出美工刀，司機只好靠站停車，並起身抓住吳女雙手；警方獲報後趕抵現場，吳女依舊激烈反抗，警員遂施以保護管束，並將吳女強制送醫，後續將依恐嚇罪嫌函送法辦。

事後女乘客在《Threads》發文表示，今天上午她搭乘682路線公車，1名女生在北投製片廠上車，隨即拿出美工刀挾持司機，還大吼大叫，非常可怕，司機第一時間叫大家後退並報案，還獨自1人將女子架住。

過了5分鐘後，警察跟救護車來了，將那個女生帶走，後來司機為了到北投分局製作筆錄，遂將公車停在北投國小，並請大家下車，司機還說：「不好意思耽誤大家時間了」，女乘客坦言：「怎麼會耽誤呢？司機在最前線把那個女生架住，不讓他往後跑傷害我們」、「司機很偉大」

對此，北投分局表示，今天上午8時7分，勤務中心接獲報案，指出682路線公車行經中央北路二段367號時發生亮刀事件，長安派出所警員到場後發現，吳女情緒十分激動，先前因持美工刀遭客運司機、消防人員控制，警方厲聲喝斥並上前壓制，但吳女仍激烈反抗，警員當場上銬進行保護管束，並將吳女強制送醫治療。

據了解，吳女住在關渡地區，今天沒帶錢包就出門搭車，由於她掏刀威脅公車司機改變行車路徑，警方將依恐嚇罪嫌函送法辦；北投分局呼籲，民眾如發現任何不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

