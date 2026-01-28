「1人獨得647億」成彩券史最高獎金得主 幸運兒現況曝「房產慘被野火燒毀」

2022年11月加州一位居民埃德溫·卡斯特羅（Edwin Castro）贏得了20.4億美元的彩票獎金，成為美國歷史上最大的彩票獎金得主。圖／翻攝自X

2022年11月加州一位居民埃德溫·卡斯特羅（Edwin Castro）一人獨得了20.4億美元（約新台幣647億）的彩票獎金，成為美國歷史上最大的彩票獎金得主。卡斯特羅選擇一次性領取，最終實際到手約9.98億美元（約新台幣311億6154萬）。自此之後，卡斯特羅一夜之間迅速成為媒體焦點，但他一直保持低調，並為自己及家人購置房產與豪車。

根據外媒報導，領取獎金後不久，卡斯特羅就在加州開始了房地產投資。2023年3月，他在好萊塢山購買了一棟價值2550萬美元的豪宅，面積約1250平方米，擁有五間臥室、七間浴室、家庭影院、酒吧、健身工作室及無邊際泳池。

幾日後卡斯特羅又在阿爾塔迪納購入一棟400萬美元的日式住宅，享有壯麗的聖蓋博山景觀。此外，他還在馬里布購置了一套價值385萬美元的海濱住宅。

除了房產，卡斯特羅對經典車型也情有獨鍾。他曾購買白色老爺保時捷，近年則駕駛改裝過的1958年大眾Kombi Type 2雙排座皮卡沿日落大道兜風。

2025年1月，加州帕利塞茲山火與伊頓山火肆虐洛杉磯地區，卡斯特羅位於馬里布的住宅被徹底燒毀，只剩混凝土板和灰燼。幸運的是，他在好萊塢山及阿爾塔迪納的其他房產並未受到重大損失。

在災後，卡斯特羅投入約1000萬美元在阿爾塔迪納及周邊地區購置15塊地皮，計劃重建房屋，供希望返回或定居當地的家庭居住。他向《華爾街日報》透露，他已組建專業團隊，並提交了兩棟房屋的施工方案，設計將延續該地區歷史悠久的工藝美術風格。卡斯特羅強調，這些房屋將不會免費贈送，而是作為社區重建的一部分，供居民購買使用。

儘管獲得了改變人生的巨額彩票獎金，卡斯特羅保持相對低調，但偶爾會被媒體拍到駕駛經典車型亮相街頭。他也持續擴充房地產與汽車收藏，並擁有全天候安保團隊。

中獎彩票的銷售地「喬氏服務中心」也因卡斯特羅的中獎而聲名大噪，甚至吸引民眾觸摸招牌祈求好運。截至2026年1月，埃德溫·卡斯特羅仍保持美國史上最高彩票獎金紀錄，成為美國彩票史上的傳奇人物。



