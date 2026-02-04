1人819萬！細胞治療給付近百例 衛福部：今年有望再納新一代藥

衛福部長石崇良今（4）日出席「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會時表示，最快今年內可望開放新一代CAR-T納入健保，並評估提前至第二線治療使用。中華民國血液及骨髓移植學會提供



衛福部健保署自2023年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底，已有90例個案獲得健保給付資格，每位患者平均819萬元、總計近7.3億元的藥費，全數由健保支持。衛福部長石崇良今（2/4）日再釋好消息，透露最快今年內，健保有望開放新一代CAR-T細胞免疫治療，且治療線別有機會從現行第三線提前至第二線即可使用。

最新《112年癌症登記報告》顯示，白血病與非何杰金氏淋巴瘤，在男性癌症死亡原因中，分別高居第九與第十名；女性則排行第十一名與第十名。其中兩大癌症中的急性淋巴性白血病以及瀰漫性大B細胞淋巴瘤，對國人的健康威脅更是不容小覷。

石崇良今日下午出席由中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會及癌症希望基金會共同舉辦的「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會時指出，健保於112年11月首創「暫時性給付」機制，將CAR-T細胞免疫治療納入健保，提供急性淋巴性白血病（ALL）及瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）患者，在二線治療失敗、骨髓移植失敗或無法移植的情況下，仍有再一次治療機會。

石崇良表示，目前已給付超過90名病患，從初步資料觀察，淋巴瘤的治療成效甚至優於當初臨床試驗數據，不僅對病患預後有幫助，也大幅減輕家庭的經濟負擔。他進一步透露，新一代CAR-T細胞免疫治療已取得國內藥證，並正申請納入健保給付，健保署也正積極進行醫療科技評估。隨著國際癌症治療指引的演進，未來治療定位有望從原本的第三線，提前至第二線即可使用。

石崇良強調，新一代CAR-T細胞免疫治療最快今年內可望獲健保給付，但仍需完成相關評估程序，目前價格尚未進入實質討論階段，將依其成本效益、增加人年餘命的效果，再與藥商進行協商；而適應疾病別會跟藥證取得對象一致，不會擴大。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出， CAR-T細胞免疫治療即將邁入百例的里程，這不只是治療人數的累積，更代表台灣在高難度細胞治療領域，在已建立起成熟而穩健的醫療體系以及支持系統。從健保支持，再到跨專業團隊合作、照護流程標準化、醫療人員持續訓練與品質把關，都是支撐治療成果的關鍵基礎。這些來自臨床現場的真實治療成績，不僅實際嘉惠國內病人，持續提升整體照護品質；透過國際交流，也讓台灣的醫療實力，能在國際舞台上發光發熱。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，CAR-T細胞免疫治療納入健保，讓更多血液癌症病人得以跨過治療門檻，也象徵治療目標從「活下來」走向「活得更好」。隨著先進治療提升存活率，癌友在康復後仍面臨重返家庭與職場的多重挑戰，基金會長期從癌友實際需求出發，透過實體諮詢、衛教工具與心理諮商等多元化的支持服務，陪伴癌友在治療之後，穩健回到生活軌道。

