「1個人吃飯又沒做錯事」她願付雙份餐費仍遭請離 火鍋店拒單人用餐引質疑

南韓一名50多歲女性近日分享自己獨自用餐卻遭餐廳拒絕的經歷，引發社會關注。她前往一家主打涮涮鍋的餐廳用餐，雖然表明願意支付兩人份費用，仍被店家以「不接待單人顧客」為由婉拒。事件曝光後，在南韓社群與媒體間引發對「獨食文化」與餐廳經營彈性的熱烈討論。

為何一個人不能吃火鍋？女子現身說法

據韓國JTBC《事件現場》報導，當事人A女士為50多歲未婚上班族，個性較為內向，長期在地方城市生活。她表示，週末時常獨自外出品嘗美食，即便只有一人，也習慣點雙人份餐點慢慢享用。

有天A女士聽聞附近新開一家評價不錯的涮涮鍋餐廳，便獨自前往嘗鮮。然而，才剛入店便被店員告知「不接受單人用餐」，即使她主動提出願意支付兩人份費用，店家仍婉拒接待，並請她改日再訪。

願付兩人費用仍被拒合理嗎？當事人感受曝光

A女士事後回憶當下情況坦言，自己一時難以反應，只能默默離開餐廳。她表示：「當下感覺就像被請出去一樣，很難接受。一個人吃飯並沒有做錯什麼，付費卻不能用餐，讓人無法理解。」

相關新聞播出後，迅速在南韓網路社群引發討論，不少人對餐廳的作法表示疑惑，也有人開始反思單人顧客在外用餐時，是否仍面臨隱性限制。

專家怎麼看獨食文化？學者：早已成趨勢

對此，韓國開放網路大學諮商心理學系教授朴尚熙指出，南韓目前約有3至4成家庭為單人戶，獨自用餐早已成為日常生活的一部分。她認為，若顧客願意支付兩人份費用，餐廳實際上並未承受損失，拒絕接待的理由令人費解。

店家顧慮曝光？評論員點出可能考量

不過，也有不同觀點出現。評論員崔永鎮分析，部分店家可能基於「用餐觀感」或整體氣氛考量，擔心若開放單人用餐，其他顧客可能產生疑問，進而影響店內秩序或品牌定位，因此選擇採取較保守的經營策略。

網友怎麼看？輿論多數仍感不解

事件持續延燒後，多數南韓網友認為，隨著生活型態改變，餐飲業應更彈性因應「獨食」需求；也有少數人指出，部分餐廳確實可能受限於座位設計或營運成本。

儘管意見分歧，但整體輿論仍普遍對「願付雙人費卻不能用餐」的情況感到難以理解，呼籲商家重新思考與單人顧客之間的互動方式。

