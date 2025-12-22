1個人就1條命！公車司機提醒「該跑就跑」 29秒超暖心廣播曝光

公車司機暖心廣播，希望民眾遇到危險時第一時間要逃跑。圖／網友yaweisig提供

19日北捷發生恐攻造成4死11傷，兇嫌張文在作案後墜樓身亡，案件引發外界關注，不少民眾因此在搭乘大眾運輸時感到憂心忡忡。一名網友在Threads發布貼文，表示搭乘637公車時，遇到司機大哥暖心提醒說，該跑就要跑，「一個人只有一條命」。

一名網友在Threads發布貼文，表示搭乘637公車時，遇到一名司機暖心提醒全車乘客，要注意自身安全。從原PO曬出的29秒影片可以聽見，司機大哥廣播說，「用你的手機，但是如果使用你的手機的情況下，要隨時注意周遭的情況，如果覺得發生不對，或者覺得怪怪的，你第一件事情就是趕快逃、第二件事情趕快閃、第三個就是打電話報警」。

司機接著說，要以個人的自身安全為重，千萬不要跟危險人物纏鬥，「自己一個人，就一條命而已，該閃的就閃、該跑的就跑」。另外，原PO透露司機還分享在張文案件發生的同一天晚上，載到一個醉漢，也是第一時間就觀察對方的意圖，幫車上民眾把關，讓原PO直呼，「真的超暖」。

影片曝光後，引發網友熱議，不少人留言大讚司機相當窩心，「聽著真的蠻感動的，台灣的社會裡，其實還是有一些真情流露的人」、「這位司機大哥好讚，還雙語告知正確訊息」、「謝謝你的分享，司機真是用心良苦，你們都好棒，希望大家都能把司機的話聽進去」。

