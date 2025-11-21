1個國中老師之死 竹縣府說話了

新竹縣政府今天對不幸不治的國中老師表達遺憾，今天將全力做好事發學校師生的相關輔導。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕昨天1名國中女老師墜樓身亡，新竹縣政府今天早上表示，他們深感哀慟。事發後，該校已立即通報並依程序處理，縣府教育局也同步掌握情況，協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位，至於外傳女老師生前疑似遭到職場霸凌，他們也已經啟動調查，而事發後有網友指學校不安撫學生受創的心靈卻放話對外說出的學生會被記警告，縣府認為「不太可能」，但會「再了解」，今天最重要的事情就是先完成該校師生的相關輔導。

縣府表示，事發後，新竹縣學生輔導諮商中心第一時間就趕抵學校，協助學校處理相關行政事宜及輔導方針。由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要之情緒與心理支持。後續將持續推動相關關懷措施，包括協助受影響者進行情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整。

縣長楊文科表示，教育局接獲通報後立即派員到院關心，向家屬誠摯表達慰問與哀悼，且提供必要協助，後續縣府也將主動協助校方、相關單位提供家屬必要協助外，也會加強內部的關懷與支持機制。

縣府教育局表示，女老師生前因情緒困擾，從2022年起在校內就出現自傷行為，在校外也違法兼職被檢舉，近期因體罰、教學不力等接受調查中。校方同時有提供老師相關的輔導與諮商資源，也做過相關的防治通報，並於本月初調整職務，以利其平衡工作與身心，但很遺憾仍不幸發生憾事，他們向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

