1個月內同校第2起 苗栗女高中生凌晨「校園墜樓」身亡

苗栗縣某中學不到1個月內，發生2起學生墜樓意外。（示意圖；翻攝苗栗縣政府官網）

苗栗縣某中學上個月18日才發生學生墜樓意外，沒想到今（4日）凌晨同校又有高二生墜樓，接連發生憾事，引起地方關注。

疑因遭男網友冷落，上月18日中午，苗栗某中學1名國三女學生獨自走上4樓，隨後墜樓身亡。據教育處說法，她轉學來後即是重點關注學生，當天早上情緒狀況就不佳，師長曾致電家長，家長表示讓她在獨立空間冷靜，未料仍發生憾事。

為何凌晨校園墜樓？

沒想到今凌晨，同所中學再次發生墜樓事件，死者為高二女學生，警消獲報到場時已明顯死亡。

苗栗縣議員蕭詠萱今上午談及此事深感痛心，點名校方應有更積極的作為，所有師長都應審慎看待，「不應該只是把責任推給輔導老師或輔導人員，否則難保不會有後續的憾事繼續發生！」。

同時她也強調，將與教育處、社會處和警察局保持密切聯繫，守護學童的生命安全。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

