1個月內炒掉2人！台偶像女孩「失聯8個月」經紀公司火大開鍘

台灣人氣偶像女團AKB48 Team TP又爆成員爭議，遭到經紀公司火大開鍘。（圖／翻攝FB@AKB48 Team TP）

台灣人氣偶像女團AKB48 Team TP再次爆發成員爭議，經紀公司好言娛樂近日宣布和研究生余嬿慈解除合約，並列舉對方2大惡狀，將追究相關法律責任。這也是團隊繼2025年12月范姜又恩事件後，第二位因爭議被解約的案例，也讓網友看了直搖頭。

好言娛樂近日發出聲明，指出簽約藝人余嬿慈，在合約期間違反規定。包含自2025年5月9日起無故失聯至今、未依約出席培訓課程和演藝活動宣傳等相關工作內容。

好言娛樂強調，余嬿慈的行為已嚴重影響合約之正常履行，已對公司造成實質損失。除了終止雙方合約，還要依法追究相關法律責任。其實，早在2025年5月30日，官方就宣布余嬿慈因家庭因素，決議起暫停一切在AKB48 Team TP的所有活動。

廣告 廣告

經紀公司好言娛樂聲明。（圖／翻攝FB@AKB48 Team TP）

當時，官方還曬出余嬿慈的手寫信，「很抱歉，最近因為個人家庭因素與公司、家人討論後決定暫休。謝謝大家的關心，也很感謝一直支持我的大家~未來我們在一起加油，不要忘記我，要等我回來哦！」如今這段對粉絲的告白，顯得更加諷刺。

去年5月余嬿慈還曬出手寫信，要大家等她回來，如今顯得格外諷刺。（圖／翻攝FB@AKB48 Team TP）

消息曝光後，底下網友一片譁然「既然沒心在這個團體工作，那為何當初想來徵選加入，真的很奇怪」、「怎麼每次都招到這種異類」、「超好笑！貴團出事的頻率高到都讓人懷疑是不是你們選人的問題了」、「有好言相勸嗎」、「短時間內就解約兩個...」、「待遇比啦啦隊差誰想去」。

事實上，在余嬿慈解約前不到一個月（2025年12月16日），好言娛樂才宣布與另一名研究生范姜又恩解除合約。據了解，范姜又恩在合約期間，頻繁惹出麻煩，包含對外接任代課舞蹈老師卻因故放鳥、拍攝男性私密保養品重創女團形象，以及私自跑去參加啦啦隊徵選，讓經紀公司火大開鍘。

更多中時新聞網報導

永豐餘捐贈 高通量蛋白表達篩選系統

馬來西亞公開賽》周天成贏內戰 明生日戰老對手

黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙