1個月全台已奪8命 桃園毒駕害人害己3死4／疑毒駕競速奪命！黑車自撞路樹翻覆 車內搜出愷他命

昨天(11日)晚上在台中，也傳出疑似毒駕！一名陳姓男子開車行經梧棲區中華路時，不明原因失控撞上路樹翻車，車上三人，其中一人被拋飛出車外，另一人頭部重創，當場失去呼吸心跳，釀成兩死一傷。受傷的乘客經唾液初篩有毒品反應，而警方事後在車內，搜出一包愷他命，現在還被爆出，當時這輛黑車，還疑似跟另一輛車在街頭競速，最後失控自撞。

目擊民眾：「這兩台。」兩台黑車一前一後，行駛在清水街頭，車速非常快，突然前方黑車發生碰撞，還伴隨刺耳的煞車聲，嚇壞不少人。目擊民眾：「煞車聲很大聲，我們從裡面跑出來」。目擊民眾：「可能兩台車子在競賽吧，車速很快。」

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目擊民眾：「那一台黑色的應該是失控，失控撞到樹再撞到路旁邊的車，黑色的車就翻了180度，有一個男生就噴出來噴到田裡面，駕駛在車上身體半身懸在水溝了啦。」事發在11日傍晚六點多，肇事黑車行經台中梧棲中華路一段，不明原因失控自撞路樹翻覆，還波及另一輛停在路旁的藍色轎車車上三人19歲陳姓男子當場被拋飛出車外，肇事的29歲許姓駕駛頭部重創，雙雙送醫後宣告不治。

台中市警局清水分局安寧所所長楊義楓：「經調閱監視器，該車疑與另一車輛有競速情事，本分局已查明車主身分將依法偵辦，現場勘查採驗後在車內發現白色粉末，後續初篩呈愷他命陽性反應。」警方採證還搜出一包白色粉末，證實是愷他命，另一名坐在後座的19歲男子唾液初篩也是呈現愷他命毒品反應，街頭競速釀成二死一傷但是否涉及毒駕，仍有待檢方相驗後才能釐清。

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