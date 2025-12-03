1個月在台20天！利特考慮在台買房 告白：我的家就是這裡

Super Junior成員利特、少女時代成員孝淵、温昇豪、陳庭妮、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯3日一同出席節目《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。利特透露光是本月就在台灣待了20天，頻繁的來台行程讓他考慮置產，笑說如果有房子的話會更認真參與活動，向身旁的温昇豪喊話「如果昇豪哥家裡還有房間，我也能去住他家！」並用中文說「我經常來，我的家就是這裡，我很愛台灣」。

利特3日出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（圖／翻攝自客家電視 HakkaTV YouTube）

《廚師的迫降：客家廚房2》12月7日晚間10點將在中天綜合台播出。（圖／翻攝自客家電視 HakkaTV YouTube）

利特也分享首位韓星拿下「金鐘最具人氣節目獎」的心情，坦言：「有點不敢置信會拿到這個獎，也覺得非常榮幸，再次跟團隊及支持節目的觀眾感謝，第2季的目標就是希望再次入圍並拿到獎項。」

對於這次《廚師的迫降：客家廚房》從第1季的「同心協力」升級為「良性競爭」，温昇豪分享：「其實不太想分組對抗，因為大家都像家人一樣，齊心努力推廣客家料理。」此話一出立刻被利特吐槽說，温昇豪雖然嘴巴說像家人一樣，但他在現場一直向客人拉客，推銷自己隊伍的菜色，競爭意味十足。

温昇豪3日出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（圖／客家電視台提供）

新加入也是首次參加台灣實境節目拍攝的孝淵也說：「非常開心，但因為是第2季所以會有點壓力，雖然語言不通但眼神或肢體溝通完全沒問題。此外，當藝人培養出的經驗，也讓她可以很機靈地觀察現場狀況，隨時應變處理。」

陳庭妮則分享跨文化合作的趣味：「因為是第2季才加入，再加上語言的關係，會有點擔心無法融入大家，但沒想到一起工作過後十分融洽，彷彿自己好像第1季就參與節目了。」

孝淵3日出席《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（圖／客家電視台提供）

而第1季成為李元日主廚不可或缺得力助手的「二廚」江宏傑，兩人在節目中培養出的好默契，在第2季也即將生變。江宏傑提到自己在第2季的成長，表示：「相較於第1季的菜鳥，第二季覺得自己比較放鬆了，而且自信心也提升了不少。」

最熟悉客家料理的韓國主廚李元日則透露，本季料理將更深入客家味，但細節依舊保密，會呈現更多創新與道地兼具的驚喜菜色。這次與孝淵及趙主廚一起工作料理，讓他覺得很開心，相較於上一季只有他與江宏傑兩人在廚房，這次加入不少新成員，讓他覺得很開心，希望下次可以有更多成員可以一起工作。

《廚師的迫降：客家廚房2》12月7日晚間10點將在中天綜合台播出。

